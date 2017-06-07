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الشورى السعودي يقر خصم نسبة من معاشات التقاعد الباكر

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
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الشورى السعودي يقر خصم نسبة من معاشات التقاعد الباكر

أيد مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أمس الثلاثاء، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يتسبب فيها التقاعد الباكر مطالباً المؤسسة بالإسراع في تحديث شروط التقاعد المبكر.

 

وبحسب صحيفة "الحياة" السعودية فإن "التأمينات" طالبت بوجود أداة نظامية تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية بسبب التحول إلى التشغيل الذاتي، خصوصاً في ظل وجود برنامج التحول الوطني الذي يستهدف رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي والتوسع في تحول بعض القطاعات إلى برامج تشغيل مختلفة تدار بآلية القطاع الخاص.

 

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد اقترحت في شهر مارس/آذار الماضي تطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق بلوغ سن التقاعد أو إيجاد مصادر إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر.

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