النساء تستحوذ على 55.8 % من رخص "التاجر الإلكتروني" بالإمارات

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي استحواذ العنصر النسائي على 55.8 في المائة من إجمالي الرخص التجارية الصادرة من برنامج "التاجر الإلكتروني" المبادرة الأولى من نوعها التي ترخص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي.
وبلغ النمو الذي حققته رخصة التاجر الالكتروني في مايو 2017 معدلا قدرت نسبته بـ 24.7 في المائة بإجمالي 312 رخصة الأمر الذي يدل على إقبال من قبل الأفراد ورواد الأعمال الراغبين في مثل هذا النوع من الرخص التجارية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال عبد العزيز بن حثبور مدير إدارة علاقات المتعاملين لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي إن البرنامج يسهم في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص وفي حال عدم الترخيص يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط. وفي حال ترخيص المشروع يتم ضمان حقوق كل الطرفين وإبعاد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل نظرا لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي".
و أشار إبن حثبور إلى أن فريق العمل في اقتصادية دبي يعمل على تقييم جهود تبسيط الإجراءات من حيث "القيمة مقابل الثمن" حيث تم وضع استراتيجية لتقييم هذا المشـروع قبل بدئه وتحقيق الهدف الموضوع من قبل صانع القرار وتحليل النتائج الحقيقية لرخصة التاجر الإلكتروني.
ودعا المستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية عبر هذا النوع من التراخيص "التاجر الإلكتروني" إلى دراسة الموضوع والإقبال في التسجيل لما له أهمية للاستثمار وتقليل التكاليف من أجل رفع مستوى الاداء في القطاعين العام والخاص.
وقال إن تجارة الملابس الجاهزة احتلت أبرز الأنشطة التي يمارسها التاجر الإلكتروني وجاءت في المرتبة الأولى إذ تم إصدار 86 رخصة يليها في المرتبة الثانية صناعة الوجبات الخفيفة بنحو 93 رخصة ثم الخياطة النسائية والتصميم وكذلك الاستشارات بمجموع 26 رخصة في حين بلغ نشاط خدمات نشر وطباعة 15 رخصة تجارية.
ويمكن لصاحب المشروع الحصول على الرخص الإلكترونية في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر صفحة التاجر الإلكتروني www.etrader.ae واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية ومن ثم اختيار نوع النشاط وتحديد مواقع مزاولة النشاط وذكر إسم الحساب الذي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.. وتتم المرحلة الأخيرة من خلال دفع رسم الترخيص وقيمته 1070 درهما والحصول على رخصة التاجر الإلكتروني، كما يمكن الاستفسار مباشرة مع فريق اقتصادية دبي عبر الـ " واتس آب " من خلال الرقم 0525920000.
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