النساء تستحوذ على 55.8 % من رخص "التاجر الإلكتروني" بالإمارات

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي استحواذ العنصر النسائي على 55.8 في المائة من إجمالي الرخص التجارية الصادرة من برنامج "التاجر الإلكتروني" المبادرة الأولى من نوعها التي ترخص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي.

وبلغ النمو الذي حققته رخصة التاجر الالكتروني في مايو 2017 معدلا قدرت نسبته بـ 24.7 في المائة بإجمالي 312 رخصة الأمر الذي يدل على إقبال من قبل الأفراد ورواد الأعمال الراغبين في مثل هذا النوع من الرخص التجارية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال عبد العزيز بن حثبور مدير إدارة علاقات المتعاملين لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي إن البرنامج يسهم في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص وفي حال عدم الترخيص يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط. وفي حال ترخيص المشروع يتم ضمان حقوق كل الطرفين وإبعاد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل نظرا لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي".