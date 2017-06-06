Arabian business
مجتمع

عصابة تسرق ضحاياها عبر عروض "التوصيل المجاني"

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
عصابة تسرق ضحاياها عبر عروض "التوصيل المجاني"
عصابة "التوصيل المجاني"

 تمكنت شرطة الشارقة من الإيقاع بعصابة تضم ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية تخصصوا في جرائم السرقة بالحيلة من مستخدمي الطرق الخارجية في إمارة الشارقة، لتضع بذلك حدا لسلسلة من جرائم السرقة بالحيلة التي تعرض لها مجموعة من الأشخاص اثناء تواجدهم على بعض الطرق الخارجية بالمنطقة الوسطى خلال الفترة الماضية.

وأوضح الرائد محمد القابض الطنيجي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، وفق صحيفة البيان، أن عدة بلاغات كانت قد وردت إلى مركز شرطة الذيد تفيد بتعرض أصحابها للسرقة بالحيلة أثناء تواجدهم على الطرق الخارجية بالمنطقة الوسطى، من قبل مجموعة تضم ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من الجنسية الأفريقية يستقلون مركبة خاصة.

وبعد أن يعرضوا على هؤلاء المبلغين توصيلهم إلى وجهاتهم كنوع من المساعدة، وعند وصولهم إلى نقطة محددة على الطريق بعيدا عن العمران، يبدأ أحدهم بالصراخ متظاهرا بأنه قد فقد محفظة نقوده وبها مبالغ مالية حيث يقوم الآخران بإخراج نقودهما للتأكيد بأن المبلغ المفقود لا يوجد بحوزة أي منهما، وهنا يلتفت احدهم نحو الراكب ( الضحية ) ويطلب منه إخراج ما معه من نقود للتأكد من أنه لم يسرق المال، وبعد أن يتفحصوا نقوده يطلبون إليه أن يغادر السيارة ثم يتابعون سيرهم إلى جهة غير معلومة، ليكتشف الضحية بعد مغادرتهم أن جزءا كبيرا من المال الذي كان بحوزته قد سرق.

وحسب ما ورد بالبلاغات المشار إليها، فقد تمكن الجناة بهذه الطريقة من سرقة مبلغ 26000 ستة وعشرين ألف درهم من أحد أصحاب البلاغات، و9400 درهم من مبلغ آخر بالإضافة إلى مجموعة مبالغ متفرقة حصلوا عليها بذات الأسلوب الجرمي من أشخاص آخرين.

وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى لمتابعة القضية، والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم وضبطهم، وبالبحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية عدد من المشتبه بضلوعهم في هذ السرقات والقبض عليهم، وبعرضهم على اصحاب البلاغات فقد تعرفوا عليهم وتبين أنهم من قاموا باستيقافهم وسرقة أموالهم.

وبالتحقيق مع المذكورين فقد اعترفوا بقيامهم بارتكاب الجرائم المشار إليها، كما اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات مماثلة في مختلف إمارات الدولة خلال فترات سابقة متكررة وتبين وجود بلاغات بشأنها لدي أجهزة الشرطة.

وبناء عليه فقد تم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

القاء القبض على عصابة سرقت احجار كريمة تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم﻿

القبض على قاتل طعن أربعة إماراتيين أفراد اسرة واحدة

شرطة دبي تضبط رجل أمن خاص سهل لعصابة سرقة سيارة نقل أموال لشركته

نشر صور الإجازة يتسبب بتعرض أسرة خليجية للسرقة في أبوظبي

تعليقات

المزيد في مجتمع

النساء تستحوذ على 55.8 % من رخص "التاجر الإلكتروني" بالإمارات

قرابة مليوني مستفيد من «إفطار الصائم» الذي تنفذه مؤسسة خليفة الإنسانية

44 % من العاملين في الإمارات يتوقعون زيادة في الرواتب

وفاة طفلتين اختناقا داخل سيارة والدهما في عجمان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الأردن يقرر خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص الجزيرة

الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة إلى دول عربية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »