عصابة تسرق ضحاياها عبر عروض "التوصيل المجاني"

تمكنت شرطة الشارقة من الإيقاع بعصابة تضم ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية تخصصوا في جرائم السرقة بالحيلة من مستخدمي الطرق الخارجية في إمارة الشارقة، لتضع بذلك حدا لسلسلة من جرائم السرقة بالحيلة التي تعرض لها مجموعة من الأشخاص اثناء تواجدهم على بعض الطرق الخارجية بالمنطقة الوسطى خلال الفترة الماضية.

وأوضح الرائد محمد القابض الطنيجي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، وفق صحيفة البيان، أن عدة بلاغات كانت قد وردت إلى مركز شرطة الذيد تفيد بتعرض أصحابها للسرقة بالحيلة أثناء تواجدهم على الطرق الخارجية بالمنطقة الوسطى، من قبل مجموعة تضم ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من الجنسية الأفريقية يستقلون مركبة خاصة.

وبعد أن يعرضوا على هؤلاء المبلغين توصيلهم إلى وجهاتهم كنوع من المساعدة، وعند وصولهم إلى نقطة محددة على الطريق بعيدا عن العمران، يبدأ أحدهم بالصراخ متظاهرا بأنه قد فقد محفظة نقوده وبها مبالغ مالية حيث يقوم الآخران بإخراج نقودهما للتأكيد بأن المبلغ المفقود لا يوجد بحوزة أي منهما، وهنا يلتفت احدهم نحو الراكب ( الضحية ) ويطلب منه إخراج ما معه من نقود للتأكد من أنه لم يسرق المال، وبعد أن يتفحصوا نقوده يطلبون إليه أن يغادر السيارة ثم يتابعون سيرهم إلى جهة غير معلومة، ليكتشف الضحية بعد مغادرتهم أن جزءا كبيرا من المال الذي كان بحوزته قد سرق.