قرابة مليوني مستفيد من «إفطار الصائم» الذي تنفذه مؤسسة خليفة الإنسانية

تواصل «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في أبوظبي ضمن مشروعها السنوي «إفطار صائم»؛ حيث وزعت 79 ألفاً و400 وجبة في 20 موقعاً ضمن مدينة أبوظبي وضواحيها، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لهذا العام.

ويبلغ عدد المستفيدين من مشروع «إفطار الصائم» الذي تنفذه مؤسسة خليفة الإنسانية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي مليون و800 ألف شخص خلال الشهر الكريم، ويأتي ذلك تكريساً لقيم التضامن الإنساني خلال الشهر الفضيل، وتأكيداً لرسالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية سعياً لدعم ومساندة الشرائح المتضررة بتداعيات وطأة الظروف المعيشية داخل وخارج الدولة.