قرابة مليوني مستفيد من «إفطار الصائم» الذي تنفذه مؤسسة خليفة الإنسانية

تواصل «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في أبوظبي ضمن مشروعها السنوي «إفطار صائم»؛ حيث وزعت 79 ألفاً و400 وجبة في 20 موقعاً ضمن مدينة أبوظبي وضواحيها، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لهذا العام.
ويبلغ عدد المستفيدين من مشروع «إفطار الصائم» الذي تنفذه مؤسسة خليفة الإنسانية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي مليون و800 ألف شخص خلال الشهر الكريم، ويأتي ذلك تكريساً لقيم التضامن الإنساني خلال الشهر الفضيل، وتأكيداً لرسالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية سعياً لدعم ومساندة الشرائح المتضررة بتداعيات وطأة الظروف المعيشية داخل وخارج الدولة.
ولفتت صحيفة الخليج إلى أن 98 سيدة من الأسر المواطنة، التي تعاقدت معها المؤسسة، قامت بإعداد الوجبات بينما يشرف على عملها 3 منسقات و30 مشرفاً؛ وذلك لتكون الخدمات المقدمة للصائمين في الشهر الفضيل على أرقى المستويات.
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وشهدت مناطق التوزيع التالية في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الصائمين من مختلف الجنسيات لاستلام وجبات الإفطار، ولاسيما منطقة سوق الذهب في مدينة زايد؛ حيث توزع المؤسسة يومياً حوالي 1800 وجبة، إضافة لمناطق التوزيع الأخرى، وهي: مسجد هامل الغيث، ومسجد فاطمة بنت عبد الرحمن، ومصلى العيد، ومسجد عمير بن يوسف، ومسجد الفتح خلف بنك دبي الإسلامي، والزعفرانة، ومسجد سرور بن محمد، ومسجد الشيخ زايد بن سلطان في الباهية، ومسجد السويدي خلف جمعية بني ياس - الشهامة، ومصفح - ام 12 الوثبة للكهرباء، ومصفح - ام 35 الصخرة للصناعات الأسمنتية، ومصفح الشعبية ومسجد آمنة الظاهري، ومسجد عبد الله بن مسعود بجانب سفير، ومسجد الدعوة، ومقابل جمعية بني ياس، ومقابل محطة أجرة العين، ومستشفى المفرق، وخليفة أ، ومسجد أبو أيوب الأنصاري، والسمحة - مدخل المزارع، والختم في جامع عمرو بن عنسبة، والخزنة في مسجد عقبة بن وهب، ومسجد أحمد عمران المزروعي في خليفة ب.
وتهدف مؤسسة خليفة من تنفيذ المشروع للعام الثامن على التوالي، إلى توفير الخدمة من خلال برامج مساعدات جادة لأهل العوز والكفاف، والمساهمة في نشر روح التسامح بين البشر لخدمة المحتاجين في مختلف أنحاء المعمورة، ومد جسور التعاون مع المنظمات المحلية والعالمية المشتركة في العمل الإنساني، وتوفير الدعم المادي لبرامج البِر المختلفة.
كما تهدف إلى نشر ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات، وتشجيع العمل التطوّعي في مختلف جوانبه الإنسانية، والدعم المعنوي لأصحاب المبادرات الإنسانية المتميزة وتشجيع أهل الخير.
ومن جانبها، تقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذ برامجها الرمضانية من خلال تقديم حزمة من المشاريع الإنسانية والخيرية، التي تتضمن «كبونات المير الرمضاني»، وتوزيع الوجبات في الخيام ومواقع إفطار الصائم التي توفر يومياً 12 ألفاً و917 وجبة إفطار خلال شهر رمضان الفضيل على مستوى الدولة؛ حيث وزعت خلال الأسبوع الأول من رمضان أكثر من 100 ألف وجبة.
وبلغ عدد وجبات الإفطار التي تم توزيعها في الجامع خلال الأسبوع الأول من رمضان حوالي 200 ألف وجبة، ويقوم نادي ضباط القوات المسلحة بتوفير وجبات الإفطار للصائمين، التي يتم توزيعها في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي على مدار الشهر الكريم؛ وذلك حرصاً على العادات والتقاليد الإماراتية لإطعام الصائمين خلال الشهر الفضيل؛ حيث يتم نقل الوجبات بعد إعدادها من مقر النادي إلى الخيام في جامع الشيخ زايد الكبير مع الحفاظ على درجة سخونتها حتى وقت تقديمها إلى الصائمين.
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