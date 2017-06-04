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مجتمع

وفاة طفلتان اختناقا داخل سيارة والدهما في عجمان

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
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وفاة طفلتان اختناقا داخل سيارة والدهما في عجمان
صورة أرشيفية

توفيت طفلتان مواطنتان إحداهما تبلغ من العمر أربعة أعوام وشقيقتها البالغة من العمر عامين اختناقاً بسيارة والدهما بعد مكوثهما في سيارته بمنطقة الجرف في عجمان.

وصرح المقدم علي جبر الشامسي مدير إدارة المراكز الشاملة بشرطة عجمان حول تفاصيل الحادثة بورود بلاغ بتعرض طفلتين للاختناق بعد مكوثهما بسيارة والدهما المركونة في ساحة المنزل، حيث خرج والدهما لأداء صلاة الظهر في المسجد، وفي هذه الأثناء توجهت الطفلتان أثناء لعبهما في ساحة المنزل إلى السيارة ومكثتا فيها ما يقارب الساعتين والسيارة في حالة إغلاق تام.

ووفق صحيفة البيان، أثناء مكوث الوالد في المسجد توجه أحد أبنائه لتفقد الطفلتين بعد غيابهما عن المنزل ليجدهما في حالة اختناق شديد ولاحظ عدم قدرتهما على التنفس، وعلى الفور قام بإبلاغ والده الذي حضر بدوره إلى المنزل ليحاول إنقاذهما بعمل تنفس صناعي ولكن دون جدوى، ليقوم بنقلهما على الفور إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة قبل وصولهما إلى المستشفى.

وعلى اثر ذلك تحرك فريق من مسرح الجريمة والطب الشرعي والمناوب العام في القيادة العامة لشرطة عجمان، يرافقهم محققون من التحريات والمباحث الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة ليتبين أن الطفلتين توفيتا نتيجة انقطاع الاكسجين في السيارة المغلقة باحكام في منتصف الظهيرة، مما أدى إلى اختناقهما وفارقا الحياة.

ودعا مدير إدارة المراكز الشاملة بشرطة عجمان الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترات الصيف وعدم ترك الأطفال دون مراقبة مباشرة من ذويهم، وتجنب ابقائهم داخل المركبات خصوصاً في فترات الظهيرة تجنباً لمثل هذه الحواث المؤلمة، كما تقدم بالتعزية إلى ذوي الطفلتين داعياً لهما بالرحمة وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

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