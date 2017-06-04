دبي ضمن أفضل مدن العالم بمجال ابتكار حلول لظاهرة التغير المناخي

تم اختيار مدينة دبي ضمن أفضل مدن العالم التي قدمت حلولا مبتكرة لظاهرة التغير المناخي وذلك ضمن التقرير العالمي الذي صدر مؤخرا عن منظمة " C40 Cities " العالمية.

وتعتبر "مدينة دبي" المدينة العربية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار ضمن 61 مدينة عالمية وشملها التقرير.

وجاءت منظومة التنبؤ البحري والإنذار المبكر التابعة لبلدية دبي ضمن أفضل 10 مبادرات مطبقة عالميا أشاد بها التقرير في محور التخطيط والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وفق وكالة أنباء الإمارات.