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مجتمع

المركز الرسمي للإفتاء بالإمارات استقبل بالأسبوع الأول من رمضان 16393 فتوى

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
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المركز الرسمي للإفتاء بالإمارات استقبل بالأسبوع الأول من رمضان 16393 فتوى

استقبلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعلماؤها ومفتوها وباحثوها قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء بكل اهتمام وحفاوة إذ يعد مبادرة وطنية جامعة لتوحيد مصادر الفتوى وتأصيل صناعتها في دولة الإمارات وفق الثوابت والمتغيرات الفقهية التي يتم بمقتضاها تطور الفتوى في كل زمان ومكان.

وقال سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن المركز الرسمي للإفتاء استقبل خلال الأسبوع الأول من رمضان 16393 فتوى تنوعت بين العبادات والمعاملات وفتاوى النساء الخاصة . وبلغ عدد الفتاوى الهاتفية 14469 والرسائل النصية القصيرة 1942 .

يشار إلى جاهزية المركز الرسمي للإفتاء في الشهر الفضيل حيث اتخذ المركز كل الخطوات الاستباقية والمتوقعة لاستقبال سيل من الأسئلة والفتاوى على مدار الشهر وفتح قنوات التواصل مع المجتمع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

كما تم إصدار كتاب فتاوى الصيام وأحكام الصيام بالتعاون مع إدارة البحوث وتم وضعها ضمن الحقيبة القرائية التي ستوزع على الصائمين.

يذكر أن خدمات المركز الرسمي للإفتاء لن تغلق "الجمعة" و"السبت" وسيستمر استقبال الفتاوى والإجابة عنها من خلال الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2535 .

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