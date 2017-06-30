"الإمارات للهوية" توقف قبول رسومها نقدا وتتحول إلى الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن وقف قبول التعاملات النقدية في كافة مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة اعتبارا من الاحد المقبل واعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية في تحصيل الرسوم التي تتقاضاها على مختلف الخدمات التي تقدمها لمتعامليها.

وقالت الهيئة إنه لن يتم قبول تسديد الرسوم المستحقة على خدماتها بشكل نقدي اعتبارا من التاريخ المذكور، داعية متعامليها إلى الحرص على بطاقة الدرهم الإلكتروني وشحنها بالرصيد المطلوب، أو حمل البطاقة الائتمانية قبل مراجعة مراكزها، وذلك ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، والحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن.

وقالت الهيئة إن وقف التعامل النقدي والتحول إلى الدفع بالبطاقات يأتي في إطار التحول الشامل على مستوى الخدمات الحكومية في الدولة والقفزات النوعية التي حققتها حكومة الإمارات في مجال تطوير خدماتها وتوفير خيارات أكثر سهولة ومرونة للمتعاملين فضلا عن تنويع قنوات الحصول على الخدمة في إطار رؤيتها التي تركز على تمكين المتعامل من الحصول على الخدمة التي يحتاجها في أي زمان ومن أي مكان.