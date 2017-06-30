إنسانية محمد بن راشد تستجيب لنداء سكان قرية بريطانية

تداولت الصحف البريطانية والعالمية خبر مساهمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومساعدته سكان قرية تقاطع جودولفين البريطانية في مقاطعة كورنوول، في شراء كنيسة قديمة في القرية، لتحويلها إلى مركز اجتماعي يجمعهم ببعضهم بعضاً.

وونقلا عن صحيفةالخليج، قال أعضاء في جمعية القرية إنهم قرروا أن يطلبوا المساعدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالة بالبريد الإلكتروني ليقدم لهم منحة مالية لتكملة قيمة المبنى الذي يبلغ سعره نحو 90 ألف جنيه استرليني، وتفاجؤوا عندما وصلهم الرد إيجاباً من دبي.

حاول أبناء القرية جمع المبلغ أولاً، إلا أنهم لم يتمكنوا إلا من جمع نحو 25 ألفاً فقط. وكان المبنى سابقاً عبارة عن كنيسة أعلنت رئاستها في لندن إغلاقها في العام 2015 وعرضها للبيع، ما دعا الأهالي لجمع بعض المال لشراء المبنى.