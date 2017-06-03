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إصابات بحادثتي دهس وطعن في العاصمة البريطانية لندن

أريبيان بزنس
السبت، 3 يونيو 2017
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إصابات بحادثتي دهس وطعن في العاصمة البريطانية لندن

أفاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان بحدوث عملية طعن بسكين مكان الحادث، حيث تفيد أنباء بأن سكوتلانديارد تتعامل مع حادثتين إحداهما دهس بشاحنة وأخرى عملية طعن في محيط لندن بريدج وبارا ماركت.

ووفق موقع سكاي نيوز عربية، قالت الشرطة تبحث عن ثلاثة أشخاص مسلحين على صلة بهجوم لندن بريدج، إذا أشارت مصادر إلى أن الحادث  إرهابي.

وأضافت أنها تتعامل مع حادث كبير وتم تغيير مسارات كافة الطرقات لكن دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وهرعت الشرطة البريطانية إلى جسر لندن بعد أنباء وردت عن أن هناك حافلة صغيرة قامت بدهس لمشاة على الجسر.

وتقول شاهدة لرويترز إنها رأت 3 أشخاص قطعت أعناقهم فيما يبدو على جسر لندن.

وأكدت هيئة الإسعاف بأنها تستجيب للحادث. ولم يتسن التحقق من رواية الشاهدة.           

وطلبت شرطة لندن تطلب من المارة الابتعاد عن منطقة لندن بريدج بعد عملية الدهس.

وأشار مراسل رويترز بالقرب من الحادث إلى إنه شاهد 10 سيارات شرطة تتجه نحو جسر لندن.

وذكر شاهد عيان آخر  إنه رأى سيارة "فان" بيضاء تتوجه بسرعة فائقة نحو المشاة، مضيفا أن الشاحنة أصابت خمسة إلى ستة أشخاص.

وأفادت هيئة النقل في لندن بأن محطة لندن بريدج قد أغلقت بناء على طلب من الشرطة.

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