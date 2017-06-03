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موظفة تختلس 11 مليون درهم لتنفقها على شاب خليجي أوهمها بالزواج

أريبيان بزنس
السبت، 3 يونيو 2017
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موظفة تختلس 11 مليون درهم لتنفقها على شاب خليجي أوهمها بالزواج

ضبطت شرطة أبوظبي، موظفة خليجية، 33 سنة، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.

وأظهرت التحقيقات، وفقاً للعقيد طارق خلفان الغول، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن المشتبه بها «ح. م. خ» أغدقت ملايين الدراهم على الشاب وشقيقه «جرى ضبطهما»، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

ووفق صحيفة الإتحاد، أرجع العقيد الغول، الواقعة، إلى ورود بلاغ مؤخراً، من إحدى المنشآت، يفيد باستغلال المشتبه بها، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين «النخبة»، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على ما يقارب 11 مليون درهم، وقامت بالإنفاق على زوج المستقبل الافتراضي «س. م. ع» من خلال تحويل مبالغ مالية وسداد مديونيات وهدايا ورحلات سفر، وتمرير مبالغ أخرى لشقيقه «خ. م. ع» ليعيش هو الآخر في ترف غير اعتيادي.

وذكر العقيد الغول أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي تمكنت من استرداد مبالغ مالية مغلّفة على شكل هدايا كانت في طريقها إلى الإنفاق غير المشروع والبذخ غير المعقول، إضافة إلى تحريز مواد عينية كالمركبات التي تم شراؤها بالأموال المختلسة.

اعترفت المشتبه بها بالجريمة، أثناء الاستجواب، وأفادت بأنها لم ترغب أن تكون مُقصّرة مالياً بحق من أحبها وقطع وعداً بالارتباط بها، لاسيما إظهارها بأن لديها أموالاً طائلة، كما اعترف الشاب وشقيقه بتورّطهما بالواقعة والتغرير بالفتاة واستغلالها، فجرى إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة، استكمالاً لبقية الإجراءات القانونية.

ونصح العقيد الغول، الفتيات الحالمات بالزواج بعدم الانجرار وراء الوعود والعهود وألا يقعن ضحية لضعاف النفوس فيتم استغلالهن أسوأ استغلال وجرّهن إلى طريق الجريمة والمصير المجهول.

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