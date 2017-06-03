دبي تطلق مبادرة بنك العملات الخيري

أطلق حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي في مبنى بلدية دبي الرئيسي الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة بنك العملات الخيري الذي يستهدف تجميع كافة العملات المعدنية التي تخص جميع دول العالم والتنسيق مع هيئة طيران الإمارات الخيرية لتحويلها إلى أوراق نقدية صالحه لاستخدامها وإنفاقها على الأعمال الخيرية في العديد من دول العالم.

واطلع لوتاه على نماذج العملات من 122 دولة تم تجميع عملات ورقية ومعدنية منها ووضعها في صندوق يتصدر المدخل الرئيسي لمبنى البلدية إضافة إلى فيلم توثيقي يشرح الفكرة العامة للصندوق تم إعداده من قبل إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قام لوتاه بوضع بعض العملات الورقية والمعدنية لعدد من الدول داخل الصندوق تدشينا لبدء عمل البنك وكذلك قام بعض المساعدين ومدراء الإدارات بالإقتداء به في وضع العملات في الصندوق كما قامت حضانة الأطفال بالبلدية بتشجيع الأطفال على وضع العملات في الصندوق لتعوديهم على أعمال الخير والتبرع لصالح المحتاجين.