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دبي تطلق مبادرة بنك العملات الخيري

أريبيان بزنس
السبت، 3 يونيو 2017
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دبي تطلق مبادرة بنك العملات الخيري

أطلق حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي في مبنى بلدية دبي الرئيسي الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة بنك العملات الخيري الذي يستهدف تجميع كافة العملات المعدنية التي تخص جميع دول العالم والتنسيق مع هيئة طيران الإمارات الخيرية لتحويلها إلى أوراق نقدية صالحه لاستخدامها وإنفاقها على الأعمال الخيرية في العديد من دول العالم.

واطلع لوتاه على نماذج العملات من 122 دولة تم تجميع عملات ورقية ومعدنية منها ووضعها في صندوق يتصدر المدخل الرئيسي لمبنى البلدية إضافة إلى فيلم توثيقي يشرح الفكرة العامة للصندوق تم إعداده من قبل إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قام لوتاه بوضع بعض العملات الورقية والمعدنية لعدد من الدول داخل الصندوق تدشينا لبدء عمل البنك وكذلك قام بعض المساعدين ومدراء الإدارات بالإقتداء به في وضع العملات في الصندوق كما قامت حضانة الأطفال بالبلدية بتشجيع الأطفال على وضع العملات في الصندوق لتعوديهم على أعمال الخير والتبرع لصالح المحتاجين.

وأستمع لوتاه إلى شرح مريم أحمد محمد بن فهد مديرة إدارة المعرفة والإبداع وصاحبة فكرة المبادرة حول كافة الخطوات التي تم اتخاذها والاتصالات التي تمت مع دوائر عديدة في الإمارة وكذلك مع بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتي أعربت جميعها عن دعمها للفكرة باعتبارها فكرة إبداعية جديدة تساهم إلى حد كبير في أعمال البر والخير.

وتهدف المبادرة إلى تجميع أكبر عدد من العملات النقدية المعدنية أو الورقية التي يأتي بها المسافرين من أقطار العالم ولا يكونون في احتياج لها خاصة العملات المعدنية بدلا من رميها في المخلفات والمحافظة على البيئة وتعظيم الاستفادة من العملات النقدية العالمية في اكتساب الأجر والثواب من الله والمساهمة في تنفيذ مشاريع خيرية.

واوضح ابن فهد أنه تم تجهيز الحملة التسويقية للمبادرة وشملت أعداد 10 صناديق كبيرة و1000 حصالة صغيرة وبوسترات وإستندات وبروشورات ومطويات عن المبادرة سيتم توزيعها في كافة المراكز والأسواق الكبيرة توضح الهدف من المبادرة.

ووجه سعادة المدير العام للبلدية على التبرع بالعملات المحلية التي يتركها الزائرين عند خروجهم من البلد وذلك لصالح بنك الإمارات للطعام.

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