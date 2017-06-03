تغريدة”مهند الفلسطيني يشتمنا” تدفع بأمير مكة لطلب التحقيق في إساءة وافد للسعوديين

وجه الأمير خالد بن فيصل آل سعود، أمير منطقة مكة في السعودية بالتحقيق في إساءة وافد عربي للسعوديين، بعدما تصدر وسم ” #مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1″، موقع “تويتر” في المملكة، مع فيديو لشاب يهاجم السعوديين.
وأفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على موقع “تويتر”، بأن “أمير مكة يوجه شرطة المنطقة بالتحقيق في تطاول وافد عربي بألفاظ مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي”، مختتما التغريدة بوسم “#مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه” بحسب موقع الراي اليوم.
وشارك آلاف السعوديين بالتغريد حول هذا الوسم كما ذكرت سي إن إن، وانتقدوا بشدة ما جاء في مقطع الفيديو من هجوم على المملكة وشعبها ونسائها، وطالب بعضهم بترحيل الأجانب الذين اعتبروا أنهم “يحتلون وظائفهم ويسيئون إلى بلدهم”.
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