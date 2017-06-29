الإمارات: رحلات أمريكا تعمل بشكل طبيعي بعد القيود الجديدة

قالت طيران الإمارات -أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط- اليوم الخميس إن رحلاتها إلى الولايات المتحدة "تعمل بشكل طبيعي" بعد أن أعلن مسؤولون أمريكيون قيوداً جديدة على السفر.

ونقلاً عن وكالة روتيرز، فإن الإرشادات التي وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، تلزم طالبي التأشيرة من ست دول ذات أغلبية مسلمة بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة مع شخص أمريكي أو تكون لهم صلات رسمية بكيان أمريكي حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة.

وأعلنت أميركا أيضاً عن إجراءات أمنية جديدة للرحلات المتجهة إليها الهدف منها عدم توسيع حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الطائرات.