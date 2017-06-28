هاشتاغ ملياردير سعودي شاب مع المغنية ريهانا يتصدر تويتر

نشرت مجموعة من الصور للمطربة العالمية ريهانا وأحد الأشخاص في لقطات داخل حمام سباحة وسرعان ما تصدر هاشتاغ #حبيب_ريانا على تويتر في السعودية.

ونقلت تقارير أن الشخص الذي ظهر مع ريهانا في الصور هو رجل الأعمال والملياردير السعودي حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبد اللطيف جميل"، أكبر الشركات في السعودية، وصاحب الوكالة الحصرية لأشهر ماركات السيارات في المملكة.

والتقطت هذه الصور التي انتشرت بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، في إحدى الجزر الإسبانية، في إجازة نهاية الأسبوع.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا بالصور عن ريهانا وحبيبها الجديد، وقالت إنهما يحاولان المحفاظة على سرية العلاقة التي تجمعهما.

وتساءل النشطاء هل ستتحول العلاقة التي بين ريهانا وحسن جميل إلى علاقة رسمية تنتهي بالزواج أم سيظلان يحافظان على السرية ويتابعهما عدسات الباباراتزي.