طفل يشنق نفسه في دمشق تقليدا لـ "نمس باب الحارة"

حاكى طفل بريف دمشق لم يتجاوز عمره 12 عاما، مشهدا من المسلسل السوري الشهير “باب الحارة”، ليفارق الحياة على إثره.

وقال ناشطو شبكة أخبار دمشق، إن الطفل وسيم قباني كان يحاول على ما يبدو تقليد مشهد للفنان مصطفى الخاني، صاحب شخصية نمس باب الحارة، والذي قتل نفسه انتحارا على جبل مشنقة، نقلا عن موقع رأي اليوم.

وأضافوا أن الحادثة وقعت فجر الإثنين في شارع البلدية بمدينة الهامة حيث صنع الطفل لنفسه مشنقةً ظنا منه أنه يحاكي مشهد الفنان مصطفى الخاني “النمس″ في باب الحارة، وبالفعل شنق نفسه ولم يكتشف ذووه الحادثة إلا بعد فوات الأوان، وأسعفوه إلى المستشفى وهو بحالة شلل جسدي لينتهي به الأمر مفارقا الحياة بعد توقف قلبه عن العمل.

فيما أفاد موقع "شامنا" الإلكتروني، نقلاً عن الأخ الأكبر البالغ من العمر 17 عاماً أنهما كانا أمام منزلهما ، حيث قال وسيم لأخيه (سوف أشنق نفسي كالنمس وأعود للحياة مثله).

وقام الأخ الأكبر بمنع شقيقه من القيام بالفعل، وذهب لإحضار الماء من داخل المنزل. وأضاف المصدر أنه عند عودة الأخ وجد شقيقه الأصغر وقد لف سلك هاتف متدلي أمام المنزل وقام بشنق نفسه.

وتم إسعاف الطفل إلى مشفى الرازي في الساعة ال10 مساءً بحالة غياب تام عن الوعي، وفارق الحياة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ونُقل بعد ذلك لمشفى المجتهد.

وفي اتصال هاتفي لقناة شامنا مع والد الطفل محمد ملاذ القباني ذكر أن له ثلاثة أطفال وإن وسيم انتقل إلى رحمة الله. ولم يستطع ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادثة أو أيّ شيء آخر بسبب حالته السيئة مكتفياً بالبكاء.

وقال أحد أقرباء الطفل إنه يجب أن تكون المشاهد في الأعمال الدرامية مراقبة بشكل أكبر وخصوصاً الأعمال الرمضانية كونها تتابع من قبل جميع أفراد الأسرة.

وكان “باب الحارة” حاول إخراج “النمس″ في الجزء الأخير كشخصية الشهم والوطني ولديه العديد من مكارم الأخلاق التي افتقدها في الأجزاء السابقة، ما جعل الأطفال يعجبون بشخصيته، وبعد ذلك كله جعل كاتب المسلسل “النمس″ يقتل نفسه انتحاراً على حبل مشنقة.





المزيد من أخبار سورية