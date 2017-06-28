اختراق حساب أمير سعودي في تويتر لتحقيق مطالب خدمية في المملكة

تعرض الحساب الرسمي لأمير منطقة الحدود الشمالية السعودية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في موقع تويتر للاختراق يوم الإثنين الماضي واستمر ساعات عدة.

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن المخترق طالب في الصفحة الرسمية بحل المشكلات التي تعانيها الحدود الشمالية، وفتح الأبواب أمام المواطنين للاستماع لمطالبهم، وحل مشكلة طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية.