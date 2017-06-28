اختراق حساب أمير سعودي في تويتر لتحقيق مطالب خدمية في المملكة

تعرض الحساب الرسمي لأمير منطقة الحدود الشمالية السعودية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في موقع تويتر للاختراق يوم الإثنين الماضي واستمر ساعات عدة.
وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن المخترق طالب في الصفحة الرسمية بحل المشكلات التي تعانيها الحدود الشمالية، وفتح الأبواب أمام المواطنين للاستماع لمطالبهم، وحل مشكلة طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية.
في المقابل استنكر مغردون من أهالي الحدود الشمالية اختراق حساب الأمير فيصل وقالوا إن الأمير أتاح جميع الوسائل للتواصل مع المواطنين، فضلاً عن أنه يستقبل المواطنين بشكل يومي، ويستطيع أي شخص الوصول إليه بكل سهولة. وأشاروا إلى أن اختراق الحساب لا يمثل أهالي الحدود الشمالية، وأنه عمل مشين وصبياني، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة القبض على الفاعل الذي حاول الإساءة إلى أهالي منطقة الحدود الشمالية.
وكانت النيابة العامة حذرت، مؤخراً، ، كل من يقوم بالدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو تغييرها أو إعادة نشرها، من أنه سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
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