محاكمة ثلاثة مهربي لاجئين سوريين بعد تسببهم بغرق 13 مهاجرا

مثل ثلاثة مهربين سوريين الثلاثاء أمام محكمة المانية لمشاركتهم في تنظيم رحلة عبور للبحر المتوسط أدت الى غرق 13 مهاجرا في ايلول/سبتمبر 2015.

ويتحدر الثلاثة من حلب وهم في ال24 وال27 وال34 من العمر ويمثلون امام محكمة مدينة ترونشتاين في بافاريا في جنوب غرب المانيا، لأن أحدهم كان يعيش في مدينة بورغاوزن المجاورة على مقربة من الحدود بين المانيا والنمسا عندما اعتقل عام 2016.

ويشتبه الاتهام بانتماء اثنين من الموقوفين الثلاثة اللذين يبلغان 27 و34 عاما الى شبكة مهربين دوليين، وفقا لموقع فرانس 24.

وبين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2015 يرجح أن يكونا شاركا في تنظيم ست رحلات بحرية بين ازمير التركية واليونان. وخلال احدى هذه الرحلات في ايلول/سبتمبر 2015 غرق زورق كان يقل 16 شخصا على الاقل بعد ان ارتطم بسفينة شحن ما ادى الى مقتل 13 لاجئا غرقا.

وخلال هذه الفترة كان مئات الاف المهاجرين يجازفون بحياتهم لعبور المتوسط والوصول الى الدول الاوروبية. وفي الثاني من ايلول/سبتمبر من العام نفسه هزت العالم صور الطفل السوري ايلان الذي عثر على جثته على شاطىء تركي بعد ان غرق خلال عبور الزورق الذي كان يقله.

أما المتهم الثالث البالغ الرابعة والعشرين من العمر فيتحمل مسؤولية ثانوية، اذ يشتبه بتسلمه قيادة الزورق الذي غرق مقابل اعفائه من دفع كلفة العبور للمتهمين الاثنين الاخرين.

وحسب القضاء الالماني فإن كل مهاجر استقل الزورق الذي غرق دفع نحو الف يورو للمهربين.

ولدى بدء المحاكمة صباح الثلاثاء أدلى احد المتهمين باعترافات جزئية موضحا للمحكمة بأنه لم يفعل سوى ايجاد المهاجرين الراغبين بعبور البحر لحساب شبكة التهريب. كما اوضح بأنه لم يتلق سوى مئة يورو عن كل لاجىء، حسب ما نقلت وكالة دي بي اي الالمانية.

كما أكد بأنه لم يكن وراء اختيار اللاجئين ال13 الذين غرقوا، كما أنه تمكن من جني ثمن رحلته عبر العثور على اللاجئين الراغبين بالعبور.

ويمكن أن تصل عقوبة المتهمين الى السجن 15 سنة على أن يصدر الحكم في الحادي عشر من اب/اغسطس المقبل، حسب وكالة دي بي اي.

واستقبلت المانيا منذ عام 2015 اكثر من مليون لاجىء القسم الاكبر منهم من السوريين والعراقيين والافغان.