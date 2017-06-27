دوريات الدراجات الهوائية بشرطة أبوظبي تعزز السلامة

تُسهم دوريات الدراجات الهوائية الأمنية بشرطة أبوظبي في تحقيق السلامة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين والزوار، والحفاظ على مكتسبات الأمن والوقاية من الجريمة في إمارة أبوظبي.

وتتكون دورية الدراجات الهوائية الأمنية من دراجتين، ويجيد قائدوها لغتين على الأقل ما يؤهلهم للتعامل مع معظم قطاعات الجمهور، وهم مدربون ومؤهلون على أعمال ومهام الدورية والتفتيش والمراقبة بجزيرة أبوظبي في المناطق التجارية والسكنية والمسطحات الخضراء على الشواطئ والحدائق العامة وانفاق المشاه، حيث يقطع رجل الدورية يومياً أكثر من 30 كيلومترا في المتوسط.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تستطيع دوريات الدراجات الهوائية الوصول إلى مواقع الحوادث بسرعة، باستخدام الطرق والممرات الجانبية لحين وصول الدوريات الشرطية المختصة، ما يمكن عناصرها من التعامل المهني مع مسرح الجريمة بما يضمن التعامل الاحترافي مع الحادثة والحفاظ على مسرح الواقعة لحين وصول جهات الاختصاص، في الوقت الذي يمكن لرجال الدورية كذلك تقديم مهام الإسعاف والإنقاذ.