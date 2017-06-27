أطفال في السعودية وباعة المفرقعات يتجاهلون الـ5 آلاف ريال والتحذيرات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إنه رغم إعلان وزارة التجارة والصناعة تخصيصها مكافأة مالية للمبلغين عن مستودعات الألعاب النارية بالتزامن مع عيد الفطر، تداول الأطفال مع بداية العيد المفرقعات والطراطيع المنتشرة في الأسواق رغم التحذيرات بمخاطرها ودعوة التجارة إلى ضرورة الإبلاغ عن الباعة الجائلين والبسطات.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر في وزارة التجارة والصناعة إن الجهات المختصة تسعى جاهدة إلى الحد من خطر الألعاب النارية، إلا أن كثيراً من الأهالي لا يأخذون التحذيرات على محمل الجد، ويشترون الألعاب النارية التي تتحول إلى خطر داهم على أطفالهم، مؤكداً أن الأعياد لا تخلو من وجود إصابات طفيفة إلى متوسطة بين صغار السن.