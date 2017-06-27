أطفال في السعودية وباعة المفرقعات يتجاهلون الـ5 آلاف ريال والتحذيرات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إنه رغم إعلان وزارة التجارة والصناعة تخصيصها مكافأة مالية للمبلغين عن مستودعات الألعاب النارية بالتزامن مع عيد الفطر، تداول الأطفال مع بداية العيد المفرقعات والطراطيع المنتشرة في الأسواق رغم التحذيرات بمخاطرها ودعوة التجارة إلى ضرورة الإبلاغ عن الباعة الجائلين والبسطات.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر في وزارة التجارة والصناعة إن الجهات المختصة تسعى جاهدة إلى الحد من خطر الألعاب النارية، إلا أن كثيراً من الأهالي لا يأخذون التحذيرات على محمل الجد، ويشترون الألعاب النارية التي تتحول إلى خطر داهم على أطفالهم، مؤكداً أن الأعياد لا تخلو من وجود إصابات طفيفة إلى متوسطة بين صغار السن.
وأوضح المصدر أن إصابة الألعاب النارية تتركز في الحروق، نتيجة التعطل المؤقت للصواريخ اليدوية، أو لتراشق الأطفال بالنار المنبعثة منها، والتي ربما تصيب شبكية العين وتصيب بالعمى.
وأضاف أن الحملات الرقابية والتحذيرات بدأت تجد تفاعلا من المجتمع بعد تخصيص منصات لإطلاق الألعاب النارية في مناطق المملكة بطريقة صحيحة، وبحضور جماهيري في احتفالات العيد.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار أعلنت قبيل عيد الفطر -يوم الأحد الماضي- عن مكافأة خمسة آلاف ريال (1334 دولار) لكل من يبلغ عن مستودعات لحفظ أو بيع الألعاب النارية وتحوي أكثر من أربعة آلاف قطعة مؤكدة أنه سيتم التعامل مع البلاغ بسرية تامة مع التحفظ على هوية المبلغ.
وجاء إعلان وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي ضمن عن حملة بعنوان (سلاح بيد طفلك) والتي تدعو إلى الإبلاغ عن باعة المفرقعات النارية من بسطات وباعة جوالة تزامناً مع حلول عيد الفطر -اليوم الأحد-، ونظراً لكثرة إقبال الأطفال على شراء المفرقعات النارية.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن وجود بسطات أو أكشاك أو باعة جوالة لبيع المفرقعات النارية خلال إجازة عيد الفطر بالاتصال على هاتف أمانة المنطقة المعلن عنه.المزيد من أخبار السعودية
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