الشبان السعوديون يقبلون على العقال في الأعياد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تناول تقرير اليوم الثلاثاء إقبال الشبان السعوديين على لبس العقال فترة عيد الفطر الحالي كونه يمثل وجاهة اجتماعية وشخصية في ظل عزوف الكثيرين عنه في ظل هيمنة موضة الكاجوال (اللباس غير الرسمي).

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية إنه في السابق، كان من النادر جداً أن تجد أحد الشباب السعوديين مصطفاً لأخذ دوره عند أحد المحلات المتخصصة في بيع العقال، في ظل هيمنة موضة الكاجوال، بين هذه الشريحة السنية، لكن رغم التجاذبات بين الثقافات العربية والغربية، أصبح عيد الفطر أحد عوامل عودة الشباب السعودي للارتباط بالعقال، باعتباره يمثل وجاهة على المستويين الاجتماعي والشخصي.