الشبان السعوديون يقبلون على العقال في الأعياد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تناول تقرير اليوم الثلاثاء إقبال الشبان السعوديين على لبس العقال فترة عيد الفطر الحالي كونه يمثل وجاهة اجتماعية وشخصية في ظل عزوف الكثيرين عنه في ظل هيمنة موضة الكاجوال (اللباس غير الرسمي).
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية إنه في السابق، كان من النادر جداً أن تجد أحد الشباب السعوديين مصطفاً لأخذ دوره عند أحد المحلات المتخصصة في بيع العقال، في ظل هيمنة موضة الكاجوال، بين هذه الشريحة السنية، لكن رغم التجاذبات بين الثقافات العربية والغربية، أصبح عيد الفطر أحد عوامل عودة الشباب السعودي للارتباط بالعقال، باعتباره يمثل وجاهة على المستويين الاجتماعي والشخصي.
يقول السوري زاهر أبو المجد أحد صناع العقال للصحيفة اليومية إن "ارتباط الشباب بالعقال واضح، والبعض يفضل الجاهز، بينما يفضل البعض الآخر تفصيله لدى المحلات المتخصصة، ويتكلف ذلك عادة بين 100 ـ 150 ريالاً، ويتركز إقبال هذه الفئة على العقال المبروم النحيف"، مشيراً إلى أن الشباب باتوا يقبلون على العقال أكثر مما مضى.
وأوضح "أبو المجد" أن "السوق المحلي مليء بكثير من أنواع العقالات الجاهزة، وبأسعار لا تتجاوز في الغالب الـ50 ريالاً، ورغم ذلك يفضل كثير من الشباب تفصيله، لاعتبارات كثيرة، مثل الحصول على القياس المناسب، وتفضيل الطرق التقليدية اليدوية في الصناعة التي تتميز بالمهارة والإتقان".
وأضاف أن "العقال يصنع عادة من خيوط منسوجة من صوف الماعز، وهو المشهور عند العرب في الأزمنة السابقة، فيما تطورت صناعته بحيث دخل في تصنيعه الخيوط المنسوجة من القطن والحرير، ولعل ما استجد في صناعته تطوير أسلوب النسيج، وابتكار نقشات وبرم ترتبط في بعض الأحيان بالمستويات الاجتماعية للزبائن".
والعقال هو نوع من الملابس يستعمله الرجال في شبه الجزيرة العربية والعراق و بلاد الشام وهو جزء من اللباس الشعبي للرجل، ويصنع عادة من صوف الماعز. ويلبس فوق الشماغ أو الغترة.
وبات العقال جزءاً من اللباس السعودي الذي تطور عبر الزمن، من كونه مجرد حبل تعقل به الناقة إلى رمز يفتخر به، فسقوط العقال حسب الأعراف العشائرية يعني سقوطاً عظيماً للقيم.
وعرف سكان الجزيرة العربية بوضع العقال منذ القدم، إذ له دلالات ومعانٍ كثيرة عند رجال العرب فهو ليس جزءاً من الزي العربي فقط، بل رمزاً للرجولة والأصالة، ويوجد العقال بأنواع وألوان كثيرة لكن الدارج منها والمتعارف هو اللون الأسود.المزيد من أخبار السعودية
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