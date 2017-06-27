لأول مرة منذ 20 عاما ترامب يتخلى عن مأدبة الإفطار الرمضانية﻿

كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليدا متبعا منذ 20 عاما لدى الرؤساء الأمريكيين مباقامة مأدبة افطار للمسلمين في البيت الأبيض في نهاية شهر رمضان. واكتفى ترامب برسالة تهنئة للمسلمين وكان البيت الأبيض يقيم هذه المآدب كل رمضان منذ عهد الرئيس بيل كلينتون بحسب بي بي سي.

ورفض وزير الخارجية ريكس تيلرسون طلبا باقامة مأدبة هذا العام وفقا لرويترز.

ويعود أول حفل إفطار أقيم في البيت الأبيض إلى عهد توماس جيفرسون الذي أقام حفل إفطار في نهاية 1805 على شرف سفير تونس سليمان ميليميلي.

واصبح إفطار البيت الأبيض تقليدا يعود في تعود لأكثر من قرنين ويعود أول حفل إفطار أقيم في البيت الأبيض إلى عهد الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون الذي يعتبر أحد "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة الأمريكية، عندما أقام حفل إفطار في كانون الأول/ديسمبر 1805 على شرف السفير التونسي سيدي سليمان ميليميلي خلال النزاع بين الولايات المتحدة وإمارة طرابلس في ليبيا التي تعرف في الولايات المتحدة باسم "حرب الدول البربرية" وتعرف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باسم "حرب السنوات الأربع".

وقالت الدعوة التي تلقاها السفير للإفطار إن "العشاء سيقدم تماما عند غروب الشمس"، وعدم تسمية الوجبة بالإفطار يثير نقاشات بين طرفي المشهد السياسي الأمريكي حتى الآن، فبينما يرى الديمقراطيون أنها حفل إفطار على شرف السفير، يرى الجمهوريون إنها وجبة عشاء تم تغيير موعدها كنوع من اللياقة، ولكن طبيعة الطعام المقدم لم تتغير.

ففي أيار / مايو الماضي، أوردت وكالة رويترز بأن تيلرسون رفض توصية بهذا المعنى تقدم بها مكتب الشؤون الدولية والدينية في وزارته.

وتعرض ترامب لانتقادات لاستخدامه خطابا معاديا للمسلمين، وكان دعا اثناء حملته الانتخابية الى فرض رقابة مشددة على المساجد في الولايات المتحدة. ولكن الرئيس الأمريكي بعث برسالة الى المسلمين الأمريكيين بمناسبة عيد الفطر قال فيها “نيابة عن الشعب الأمريكي، ابعث وميلانيا (السيدة الأولى) أحر التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الفطر.

ومضى قائلا“توحد المسلمون في الولايات المتحدة مع كل المسلمين في انحاء العالم خلال شهر رمضان بالتعبد واعمال الخير، والآن وهم يحتفلون بالعيد مع اهلهم واصدقائهم يواصلون تقاليد مساعدة الجيران وتناول الطعام مع الآخرين من كل المشارب”. وجاء في الرسالة أيضا “في هذا العيد، تعود الى اذهاننا اهمية قيم الرحمة والتعاضد وفعل الخير. بمعية المسلمين في كل ارجاء العالم، تجدد الولايات المتحدة التزامها بهذه القيم. عيد مبارك”.

كما أصدر وزير الخارجية تيلرسون بيانا مقتضبا بعث من خلاله “أطيب التمنيات لكل المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر.