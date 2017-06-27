بلومبيرغ: هيئة الأمر بالمعروف تعود بهدوء إلى الساحة في السعودية﻿

ذكرت وكالة بلومبيرغ أنه مع زيادة شكاوى السعوديين من ظواهر لا أخلاقية في المجتمع عادت هيئة الأمر بالمعروف إلى الساحة في العاصمة الرياضية لتوبخ الرجال والنساء على الاختلاط في الأماكن العامة وكشف الرأس، رغم أن ذلك أصبح يجري بطريقة أكثر لباقة.

ومع تلاشي ظهور عناصر الهيئة من الرياض في العام الماضي عقب منعها من قبل الحكومة من الاعتقال أو استجواب الأشخاص بدت عودتها أشبه بإعادة التوازن. وجاء التوجه نحو التساهل مع سعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم صورة أفضل بعد هجمات 11 سبتمبر، بعد حادثة مدرسة قال فيها شهود عيان إن الهيئة منعت الفتيات من الفرار بسبب ما قد تكشفه ملابسهن.