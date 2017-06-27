الوليد بن طلال يزور إسكان الحائر بالرياض ويسلم 200 سيارة للمستفيدين

قام صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية بمشاركة المستفيدين من مشروع الإسكان الخيري التابع لمؤسسة الوليد للإنسانية بمنطقة الحائر بمدينة الرياض بمناسبة العيد في أواخر أيام رمضان.

وفي مبادرة إنسانية من سموه، وفقا لصحيفة الرياض، أمر بتسليم 200 سيارة للمستفيدين مما أدخل البهجة بقلوب تلك الأسر في مشارف عيد الفطر، موثَقاً بذلك سمات هذا اليوم بالعطاء والمشاركة. وبهذا يصل عدد مستفيدي مشروعي الإسكان والسيارات ما يقارب 21,000 مواطن ومواطنة إلى الان.

وفور وصول سموه للموقع أعرب الأهالي عن مدى فرحتهم بتواجده بينهم في هذا اليوم، فيما أظهر سموه بالغ اهتمامه لمعرفة ظروفهم المعيشية وما هي الاحتياجات التي يمكن توفيرها من خلال مؤسسة الوليد للإنسانية، وإدراك أهمية توفير وسيلة نقل للمستفيدين وبناءً على ذلك أمر سموه بتسليم السيارات للمستفيدين.