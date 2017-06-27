الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019

أعلنت إيرينيا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اختيار الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.
وذكر الموقع الرسمي لليونسكو على الإنترنت يوم الاثنين، وفقا لرويترز، أن هذا الاختيار جاء بناء على توصية من اللجنة الاستشارية التي اجتمعت في مقر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في لاهاي.
وأشار الموقع إلى أن اختيار المدينة جاء بفضل ملف الترشيح الجامع الشامل والذي يتضمن برنامج أنشطة تقوم على المشاركة المجتمعية ويحتوي على مقترحات مبتكرة لدمج الأعداد الكبيرة من المقيمين المغتربين.
ونقل الموقع عن بوكوفا قولها "أُثني على تسمية الشارقة عاصمة عالمية للكتاب كما أُثني على الجهود التي اتخذتها المدينة من أجل إتاحة القراءة لأكبر عدد ممكن من الناس وخاصة الفئات المهمشة واتخاذها قاطرة للدمج المجتمعي والإبداع والحوار".
ويشمل برنامج الشارقة الذي يحمل شعار "اقرأ.. أنت في الشارقة" ستة محاور هي التضامن والقراءة والتراث والتوعية والنشر والأطفال.
كما يشمل البرنامج عقد مؤتمر عن حرية التعبير ومسابقة للشعراء الشبان وورش عمل وأنشطة أخرى.
وبالتزامن مع هذه الأنشطة ستطلق الشارقة (مدينة الشارقة للنشر) وهو مكان مخصص بالكامل للنشر والطباعة. وسيكون النموذج الأول من نوعه بالمنطقة الذي صمم خصيصا لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة بمجال النشر.
وتبدأ احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب في 23 أبريل نيسان بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.المزيد من أخبار مصر
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