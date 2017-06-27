الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019

أعلنت إيرينيا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اختيار الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

وذكر الموقع الرسمي لليونسكو على الإنترنت يوم الاثنين، وفقا لرويترز، أن هذا الاختيار جاء بناء على توصية من اللجنة الاستشارية التي اجتمعت في مقر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في لاهاي.

وأشار الموقع إلى أن اختيار المدينة جاء بفضل ملف الترشيح الجامع الشامل والذي يتضمن برنامج أنشطة تقوم على المشاركة المجتمعية ويحتوي على مقترحات مبتكرة لدمج الأعداد الكبيرة من المقيمين المغتربين.