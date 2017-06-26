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مجتمع

خطاط لبناني يكتب أول مصحف بالخط "الديواني"

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 يونيو 2017
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خطاط لبناني يكتب أول مصحف بالخط "الديواني"
المصدر-الخليج أون لاين

أتمّ خطاط لبناني مشروعا استمر عامين لكتابة القرآن بخط اليد مستخدما الخط الديواني الذي يندر استخدامه لصعوبته.

ويعتقد محمود بعيون (80 عاما) أن هذه هي المرة الأولى الذي يُكتب فيها القرآن بالخط الديواني الذي يمكن أن يكتب فيه كل حرف من الأبجدية العربية بست أو سبع طرق.

وقال لتلفزيون رويترز "حسب معلوماتي، بالعالم الإسلامي ما حدا كتب القرآن بالخط الديواني. فاعتبرته إنجازا".

وفي العادة يستخدم خط النسخ السهل القراءة والكتابة لكتابة القرآن الذي يضم حوالي 6300 آية. وسبق لبعيون كتابة القرآن أربع مرات بخطوط أسهل من الخط الديواني.

وقال بعيون عن مشروعه "بدي أعمل شي ما حدا عامله. جيت للخط الديواني. كل الخطوط بتفوت على الكمبيوتر إلا الخط الديواني.. لأن خطوط الكمبيوتر كلها تلتقي على خط أفقي إلا الديواني بيطلع فوق بينزل على السطر، بينزل تحت السطر، محتار. والحرف له ست .. سبع أحرف".

ودرس بعيون، الخطاط الرسمي لرئيس الوزراء اللبناني، الخط منذ أن كان عمره 14 عاما.

وعلى الرغم من أنه لا يعرف مصير أحدث أعماله فقد قال إن المصحف المكتوب بالخط الديواني سينتقل إلى أولاده من بعده إذا لم يجد طريقه الخاص للانتشار.

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