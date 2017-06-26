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خريطة لديزني تباع بمبلغ 708 آلاف دولار

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 يونيو 2017
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خريطة لديزني تباع بمبلغ 708 آلاف دولار

بيعت "خريطة عرض" لديزني لاند رسمها والت ديزني رائد الرسوم المتحركة بنفسه في الخمسينيات لجذب المستثمرين لفكرة إقامة مدينة الملاهي الأسطورية بمبلغ 708 آلاف دولار خلال مزاد لتذكارات ديزني أمس الأحد.

 

ونقلاً عن وكالة رويترز، فإن هذا السعر سجل رقماً قياسياً لإحدى خرائط ديزني، وكان من بين أعلى المبالغ التي دفعت على الإطلاق نظير قطعة تذكارية من ديزني في مزاد حسبما قال المنظمون. ومع ذلك لم يصل هذا المبلغ إلى السعر المتوقع وهو 900 ألف دولار.

 

وقال مايك فان إيتون المالك المشارك لدار فان إيتون جالاريز للمزادات "بعد بعض العطاءات المثيرة جدا بيعت الخريطة مقابل 708 آلاف دولار مما يجعلها أغلى خريطة على الإطلاق بيعت من ديزني لاند". ولم يكشف النقاب عن هوية المشتري.

 

وشارك "ديزني" في إقامة استديو للرسوم المتحركة في 1923 وهو ما تحول في نهاية الأمر إلى استديو لإنتاج الأفلام الروائية مثل "سنو وايت والأقزام السبعة" و"بامبي" و"سندريلا". وتوفي ديزني في 1966 عن 65 عاماً.

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