المخدرات توقف أصالة نصري في مطار بيروت

تخضع الفنانة السورية أصالة نصري لفحوص طبية بعد توقيفها، الأحد، في مطار بيروت للعثور على كمية من المخدرات بحوزتها أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية".

وكانت الفنانة السورية تمضي مع زوجها عطلة في العاصمة اللبنانية، قبل أن يتم توقيفها أثناء المغادرة.

وأنكرت أصالة معرفتها بوجود المخدرات، علما أن الكمية بحسب المصادر الأمنية، مِن المرجح أن تكون للاستعمال الشخصي.

وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام فإنه تمت إحالة أصالة إلى الجهات المختصة، ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي أحالها بدوره إلى القضاء المختص لمباشرة التحقيق، والذي قضي بإطلق سراحها بموجب سند إقامة على أن تخضع مجددا بعد فترة لفحص تعاطي المخدرات.وشغل خبر القبض على أصالة بلبنان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن عدد منهم تضامنه مع أصالة، بينما أعلن البعض الآخر شماتته فيها كونها من المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.