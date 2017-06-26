Arabian business
مجتمع

المخدرات توقف أصالة نصري في مطار بيروت

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 يونيو 2017
المخدرات توقف أصالة نصري في مطار بيروت

تخضع الفنانة السورية أصالة نصري لفحوص طبية بعد توقيفها، الأحد، في مطار بيروت للعثور على كمية من المخدرات بحوزتها أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية".

وكانت الفنانة السورية تمضي مع زوجها عطلة في العاصمة اللبنانية، قبل أن يتم توقيفها أثناء المغادرة.

وأنكرت أصالة معرفتها بوجود المخدرات، علما أن الكمية بحسب المصادر الأمنية، مِن المرجح أن تكون للاستعمال الشخصي.

وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام فإنه تمت إحالة أصالة إلى الجهات المختصة، ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي أحالها بدوره إلى القضاء المختص لمباشرة التحقيق، والذي قضي بإطلق سراحها بموجب سند إقامة على أن تخضع مجددا بعد فترة لفحص تعاطي المخدرات.وشغل خبر القبض على أصالة بلبنان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن عدد منهم تضامنه مع أصالة، بينما أعلن البعض الآخر شماتته فيها كونها من المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.    

وكتبت أصالة على الصورة التي نشرتها على انستغرام «الحمد لله».

 

المزيد من أخبار لبنان

تعليقات

المزيد في مجتمع

أردوغان يفقد الوعي أثناء صلاة العيد

الأحد أول أيام عيد الفطر في السعودية والإمارات

أمريكا: تطبيق على المحمول للإبلاغ عن جرائم الكراهية ضد المسلمين

إخلاء لخمسة أبراج سكنية في لندن خشية اندلاع حرائق

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

دبي: خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50%

قوات الأمن السعودي ﻿تحبط عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »