الأحد أول أيام عيد الفطر في السعودية والإمارات

وكالات-أعلنت السعودية والإمارات، السبت، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد تم رؤية هلال شهر شوال في منطقتي شقراء وسدير بالسعودية.

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال، برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن غداً الاحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

كما أعلنت كل من واندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أما في سلطنة عمان فقد تعذر رؤية هلال شوال، ليكون الاثنين هو أول أيام عيد الفطر هناك.

بينما أكد مركز الفلك الدولي أنه تمت رؤية هلال (شوال 1438 هـ) في العاصمة الأردنية عمّان باستخدام تقنية التصوير الفلكي بوضح النهار.