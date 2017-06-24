أمريكا: تطبيق على المحمول للإبلاغ عن جرائم الكراهية ضد المسلمين

أطلق مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) يوم الجمعة تطبيقا على الهاتف المحمول يسمح لضحايا جرائم الكراهية ضد المسلمين بالإبلاغ عما تعرضوا له من حوادث.

ووفقا لرويترز، دشنت الجماعة تطبيق (لنجعل الديمقراطية في خدمة الجميع) بعد شهر من إعلانها عن زيادة كبيرة بنسبة 44 بالمئة في عدد جرائم الكراهية التي أبلغ عنها أمريكيون مسلمون العام الماضي.

ومع قلقها من أن 260 جريمة كراهية علمت بها كير العام الماضي إنما تمثل فقط جزءا صغيرا من الرقم الإجمالي الفعلي تهدف الجماعة إلى أن يساعد التطبيق في زيادة الإبلاغ عن حوادث الكراهية.