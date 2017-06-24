Arabian business
مجتمع

أمريكا: تطبيق على المحمول للإبلاغ عن جرائم الكراهية ضد المسلمين

أريبيان بزنس
السبت، 24 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أمريكا: تطبيق على المحمول للإبلاغ عن جرائم الكراهية ضد المسلمين

أطلق مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) يوم الجمعة تطبيقا على الهاتف المحمول يسمح لضحايا جرائم الكراهية ضد المسلمين بالإبلاغ عما تعرضوا له من حوادث.

ووفقا لرويترز، دشنت الجماعة تطبيق (لنجعل الديمقراطية في خدمة الجميع) بعد شهر من إعلانها عن زيادة كبيرة بنسبة 44 بالمئة في عدد جرائم الكراهية التي أبلغ عنها أمريكيون مسلمون العام الماضي.

ومع قلقها من أن 260 جريمة كراهية علمت بها كير العام الماضي إنما تمثل فقط جزءا صغيرا من الرقم الإجمالي الفعلي تهدف الجماعة إلى أن يساعد التطبيق في زيادة الإبلاغ عن حوادث الكراهية.

ويسمح التطبيق للمستخدم بأن يقدم وصفا لحادث مزعوم ثم يقوم موظفو كير بالتحقيق فيه. وإذا خلصت الجماعة إلى أن الحادث هو نتيجة لكراهية على أساس ديني فإنها ستدرجه في تقاريرها وإذا اعتقدت أن الحادث جنائي فإنها ستطلع الشرطة المحلية على التفاصيل.

ويقدم التطبيق نصائح بشأن الحقوق التي يحميها الدستور الأمريكي كما يحتوي على معلومات للاتصال بالمقر الرئيسي لكير في واشنطن وفروعه في أرجاء الولايات المتحدة.

واستأنفت الجماعة هذا العام رصد الحوادث المناهضة للمسلمين في أعقاب قفزة في حالات الكراهية العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها جماعة أمريكية مدافعة عن الحقوق المدنية تطبيقا لمحاولة رصد حوادث الكراهية. وأطلقت منظمة ائتلاف السيخ تطبيقا مشابها في 2012 للإبلاغ عن حوادث الكراهية في المطارات الأمريكية.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

العثور على فتاة مسلمة مقتولة في ولاية فرجينيا بعد مغادرتها مسجدا

"تحريات أبوظبي" تشارك بالبحث في مقتل الطالب سيف العامري بأمريكا

مقتل مبتعث سعودي بأمريكا والشرطة وجدته ينزف بالشارع والجاني حر طليق

نيويورك تتعهد بحملة على جرائم الكراهية بعد هجوم على شرطية مسلمة

تعليقات

المزيد في مجتمع

إخلاء لخمسة أبراج سكنية في لندن خشية اندلاع حرائق

بالفيديو... عصابة تحول فرن غاز لمخزن مخدرات بأبوظبي

الجوازات السعودية تحذّر المخالفين الممنوح لهم تأشيرة خروج نهائي

أكثر من مليوني زائر لنموذج قوس النصر في محطته الرابعة بإيطاليا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الاتحاد للطيران وخطوط جنوب الصين توقعان اتفاقية للمشاركة بالرمز

السعودية تبدأ بتطبيق الضرائب على الأجانب الشهر المقبل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »