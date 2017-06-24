إخلاء لخمسة أبراج سكنية في لندن خشية اندلاع حرائق

ذكرت السلطات المحلية في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه تم إجلاء حوالى 800 أسرة في خمس وحدات لأبراج سكنية شمالي لندن، لتنفيذ “أعمال عاجلة تخص السلامة من الحرائق”.

وقالت جورجيا جولد، رئيسة مجلس حي كامدن، إنه سيتم نقل شاغلي جميع المباني السكنية الشاهقة الخمسة في مجمع عقارات تشالكوتس إلى سكن مؤقت بينما يتم العمل.

وتغلف الأبراج الموجودة في مجمع العقارات هذا كسوة خارجية مماثلة لتلك التي كانت على برج جرينفيل غربي لندن حيث لقى ما لا يقل عن 79 شخصا مصرعهم إثر احتراقه الأسبوع الماضي. وتم إلقاء اللوم على هذه الكسوة في تسريع انتشار الحريق الذي بدأ من مبرد ( ثلاجة )، نقلا عن إرم نيوز.