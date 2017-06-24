بالفيديو... عصابة تحول فرن غاز لمخزن مخدرات بأبوظبي

تمكن فريق مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي من ضبط نحو مليوني حبة من مخدر الكبتاحون في فرن غاز تقدر قيمتها بـ ١٠٠ مليون درهم.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المهربين تمكنوا من تخبئة المخدرات بطريقة احترافية بعد أن وصلت في شحنة إلى داخل الدولة خلال شهر رمضان ومحاولة المهربين البحث عن مروجين لنقلها إلى دولة أخرى، كما أفادت صحيفة البيان.

وتابعت في فيديو مصور للعملية نقلته نشرة "علوم الدار" أنه تم عمل كمين محكم للمهربين من خلال مخبر سري من عناصر شرطة أبوظبي على أنه تاجر يرغب بشحن المخدرات ومن ثم تم إلقاء القبض على المهربين في حالة تلبس.

لمزيد من التفاصيل في الفيديو اضغط هنا.