الجوازات السعودية تحذّر المخالفين الممنوح لهم تأشيرة خروج نهائي

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها في تويتر أن الوافدين المخالفين الذين استفادوا من المهلة المحددة لمغادرة أراضي المملكة في إطار الحملة الوطنية الشاملة "وطن بلا مخالف" والذين منحوا تأشيرة ( نهائي ) ولم يتم مغادرتهم، فإنه سيتم إغلاق سجلاتهم ويطبق بحقهم كامل العقوبات.

‏⁧‫وكانت الجوازات قد نوهت في وقت سابق على المخالفين المستفيدين من الإعفاءات الممنوحة أثناء المهلة ولم يغادروا أرض المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من إجراءاتهم وضبطوا من قبل الجهات المختصة بأنه سوف تطبق عليهم عقوبات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ووفقا لموقع صحيفة الرياض، أضافت بأنهم لن يستطيعوا الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بتوجيه من الأمر السامي خلال المهلة المحددة التي منحت لهم حيث سوف يطبق عليهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والحظر من دخول الأراضي السعودية لتأخرهم في مغادرة البلاد.