أكثر من مليوني زائر لنموذج قوس النصر في محطته الرابعة بإيطاليا

حظي نموذج قوس النصر البوابة التاريخية لمدينة تدمر الذي دشنته مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع معهد الآثار الرقمي المشروع المشترك بين جامعتي أكسفورد وهارفرد المرموقتين في مدينة أرونا في جزيرة صقلية الإيطالية ليومين وذلك خلال قمة الدول السبع الكبرى باهتمام كبير حيث زار النموذج الذي تم بناءه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر من مليوني شخص في يومين.

ومن المتوقع أن يستقطب النموذج الآلاف من الزوار خلال الشهرين المقبلين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كان وزير الثقافة الايطالي معالي داريو فرانجيسكيني - يرافقه عدد من المسؤولين الحكوميين الكباربمن فيهم محافظ مدينة فلورنسا سعادة داريو نارديلا - أزاح الستار عن نموذج قوس النصر الذي من المقرر أن يستمر عرضه في محطته الرابعة بعد لندن ونيويورك ودبي حتى يوم 30 من شهر يوليو المقبل.