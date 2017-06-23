أكثر من مليوني زائر لنموذج قوس النصر في محطته الرابعة بإيطاليا

حظي نموذج قوس النصر البوابة التاريخية لمدينة تدمر الذي دشنته مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع معهد الآثار الرقمي المشروع المشترك بين جامعتي أكسفورد وهارفرد المرموقتين في مدينة أرونا في جزيرة صقلية الإيطالية ليومين وذلك خلال قمة الدول السبع الكبرى باهتمام كبير حيث زار النموذج الذي تم بناءه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر من مليوني شخص في يومين.
ومن المتوقع أن يستقطب النموذج الآلاف من الزوار خلال الشهرين المقبلين.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، كان وزير الثقافة الايطالي معالي داريو فرانجيسكيني - يرافقه عدد من المسؤولين الحكوميين الكباربمن فيهم محافظ مدينة فلورنسا سعادة داريو نارديلا - أزاح الستار عن نموذج قوس النصر الذي من المقرر أن يستمر عرضه في محطته الرابعة بعد لندن ونيويورك ودبي حتى يوم 30 من شهر يوليو المقبل.
ويأتي إقامة البوابة ضمن شراكة دولة الإمارات ومنظمة اليونسكو ومعهد الآثار الرقمية البريطاني في إطار مشروع عالمي هدفه توثيق تفاصيل المواقع الأثرية في المنطقة بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد ومن ثم إعادة بنائها بالكامل من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لحمايتها والحفاظ عليها من الاندثار في حال تعرضت لمخاطر تهدد وجودها باعتبارها إرثا إنسانيا وحضاريا للعالم أجمع.
وشهد الموقع الإلكتروني للمشروع إقبالا كبيرا وحظي باهتمام واسع فقد وصل إجمالي عدد زيارات الموقع وفقا لإحصائيات منظمة اليونسكو إلى أكثر من 30 ألف زيارة بينما وصل إجمالي عدد مشاهدات الحلقة النقاشية الخاصة بالمشروع إلى أكثر من 50 ألف مشاهدة وفي الوقت نفسه حقق وسم المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا حيث بلغ إجمالي استخدامه وإعادة مشاركته إلى أكثر من 250 ألف مرة وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وموقع "توتير "وذلك في فترة زمنية وجيزة.
ويصل حجم نموذج قوس النصر الذي تم نصبه في مدينة أرونا الإيطالية إلى ثلثي قوس النصر الأصلي في مدينة تدمر حيث يبلغ طول النموذج الذي صنع من الرخام المصري باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد إلى حوالي 6 أمتار بينما يصل وزنه إلى 11 طنا.
وتم إطلاق أول بوابة إلكترونية لجمع مليون صورة ثلاثية الأبعاد للمواقع الأثرية التي تتعرض للتدمير أو يلحق بها أضرار كي يتم توثيقها.. وتمكنت البوابة من نشر أكثر من نصف مليون صورة للمواقع الأثرية إلى اليوم وتوزيع 5000 كاميرا رقمية خاصة بتصوير المجسمات على الشركاء والمتطوعين بدعم من مؤسسة دبي للمستقبل.
وتم تدشين النموذج في حفل حضره "عمر و وليد" وهما أبناء عالم الآثار السوري الشهير "خالد الأسعد" الذي قام تنظيم داعش الارهابي بإعدامه في أغسطس 2015 أمام قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية.. كما تخلل الحفل قيام الفنانة السورية ماتيلدا ميروتي بتقديم أغنية بعنوان "دمشق" من تأليفها تكريما للعاصمة السورية.
وتم تزيين القوس بتقنيات إضاءة عالية أضفت طابعا صحراويا على ساحة العرض من خلال رسوم ضوئية للنخيل ومشاهد الآثار التدمرية يرافقها معزوفات قدمها "تينور جيورجو وسابرانا سارا سيرفاسيا" باشراف المايسترو باولو بيريتا مما أتاح للزائرين فرصة الاستمتاع بهذه التحفة المعمارية والتقاط الصور التذكارية.
وكانت مؤسسة دبي المستقبل أقامت نصب قوس النصر العام الجاري خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي وذلك بعد مدينتي نيويورك ولندن وذلك ضمن جولة عالمية هدفها تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الحديثة ودروها في الحفاظ على آثار المنطقة وحمايتها من الإندثار.
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