شرطة رأس الخيمة تطلق صندوقا ماليا للإستثمار في مجال الأمن التكنولوجي

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أول صندوق رأس مالي استثماري جريء على مستوى الوطن العربي في مجال "الأمن التكنولوجي الشرطي" وسيكون أحد أذرع القيادة العامة للشرطة في مجال الاستثمار.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إن هذا الصندوق يدعم استراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل وقطاعاتها الحيوية وتعزيز مكانتها كوجهة للمستقبل من خلال المنصات الحكومية المختلفة الموجودة فيها وتوجهها نحو التحول الذكي في مختلف مجالات العمل والحياة اليومية.
وأضاف " إن رؤية سمو ولي عهد رأس الخيمة تتوافق مع رؤية الحكومة في استشراف المستقبل لقطاعات حيوية مهمة مثل الأمن الإلكتروني والاقتصاد والأمن الاقتصادي والتجاري وكذلك السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك عبر توظيف أدوات استشراف المستقبل كافة التي تساعد الجهات الحكومية على توقع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية وتحليل آثارها في ظل وجود زيادة وتطور شبكات الجريمة المنظمة والتطور النوعي للجريمة والمخاطر الأمنية المتعددة ووضع الحلول المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها بالاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي المبني على الإبداع والابتكار الأمر الذي يساعد ويسهم في بناء رؤى استشرافية وتوجيه السياسات وتحديد الأولويات على وضع الخطط المستقبلية.
وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى الأهمية الكبيرة التي ستنعكس على العمل الشرطي والأمني من وراء تطبيق هذا الصندوق الاستثماري والذي سيؤتي ثماره على المدى الطويل من خلال دعم خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من الامكانيات والقدرات على مواكبة التطورات المستقبلية في الساحة العالمية والإقليمية والمحلية في مجال التكنولوجيا فائقة الذكاء.
بافضافة إلى تنويع أساليب التمويل لتحقيق الرؤية ومحاورها مثل محور منظومة الأمن الذكي وما يشمله من مراكز شرطية افتراضية وخدمات فائقة الذكاء وطائرات بدون طيار للرقابة والتأمين وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوت ومختبر الجرائم المستقبلية والبيانات الضخمة والترابط والتكامل الذكي للمدن الذكية .
وأكد أن الصندوق يلقى دعما قويا ومباشرا من حكومة رأس الخيمة وبتعاون وتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك إيمانا من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي بأهمية هذا المشروع في رسم مستقبل رأس المال البشري والشباب ومستقبل التكنولوجيا والأنظمة الذكية ومستقبل التنمية المستدامة ومستقبل بيئة الحياة الإيجابية والسعيدة ومستقبل الطاقة ومستقبل الاقتصاد والأمن الاقتصادي والتجاري ومستقبل الموارد المالية ومستقبل الحكومة والخدمات الحكومية الذكية.المزيد من أخبار الإمارات
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