شرطة رأس الخيمة تطلق صندوقا ماليا للإستثمار في مجال الأمن التكنولوجي

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أول صندوق رأس مالي استثماري جريء على مستوى الوطن العربي في مجال "الأمن التكنولوجي الشرطي" وسيكون أحد أذرع القيادة العامة للشرطة في مجال الاستثمار.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إن هذا الصندوق يدعم استراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل وقطاعاتها الحيوية وتعزيز مكانتها كوجهة للمستقبل من خلال المنصات الحكومية المختلفة الموجودة فيها وتوجهها نحو التحول الذكي في مختلف مجالات العمل والحياة اليومية.

وأضاف " إن رؤية سمو ولي عهد رأس الخيمة تتوافق مع رؤية الحكومة في استشراف المستقبل لقطاعات حيوية مهمة مثل الأمن الإلكتروني والاقتصاد والأمن الاقتصادي والتجاري وكذلك السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك عبر توظيف أدوات استشراف المستقبل كافة التي تساعد الجهات الحكومية على توقع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية وتحليل آثارها في ظل وجود زيادة وتطور شبكات الجريمة المنظمة والتطور النوعي للجريمة والمخاطر الأمنية المتعددة ووضع الحلول المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها بالاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي المبني على الإبداع والابتكار الأمر الذي يساعد ويسهم في بناء رؤى استشرافية وتوجيه السياسات وتحديد الأولويات على وضع الخطط المستقبلية.