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مجتمع

بالفيديو: تحايل سائقي الحافلات على منع الشورت بارتداء التنورة

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 يونيو 2017

نقلت تقارير إخبارية أن تحايل طلاب مدرسة في بلدة أكستر البريطانية على حظر ارتداء السراويل القصيرة على الرغم من موجة الحر، قد انتقل إلى سائقي الحافلات في فرنسا. وظهر سائقو الحافلات الفرنسية فى أماكن عملهم وهم يرتدون التنانير فى مدينة نانت بغرب فرنسا وذلك ليظهروا لرؤسائهم مدى غضبهم واعتراضهم على حظر ارتداء السراويل القصيرة وسط موجة الحر الشديدة التى تجتاح فرنسا ودول أوروبية عديدة.

 


وذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى أن المواطنين يتصببون عرقا فى حافلات النقل العام فى المدن الفرنسية الكبرى وذلك بسبب الطقس الحار الذى يعم أغلب أنحاء البلاد، لذا شعر السائقون فى هذه المدينة بالغضب الشديد لدى رفض طلبهم الخاص بارتداء سراويل قصيرة "شورت" أثناء الدوام، قائلين إن ظروف العمل غير مقبولة وأرادوا بذلك إظهار غضبهم بارتداء "الجيبات".

وقال أحد السائقين: "زينا ليس مناسباً بالمرة لظروف الحرارة العالية، لذا نحن نحسد النساء فى أوقات مثل هذه..وبالنظر إلى أن التنانير غير محظورة فى الشركة، فنحن نرتديها". وقال آخر إن درجات الحرارة ترتفع بصورة كبيرة خلف المقود، ونظراً لأنه ليس هناك مكيفات هواء فى الحافلات، فالأمر لا يطاق.

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