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إنقاذ شاب حاول الإنتحار في رأس الخيمة

أريبيان بزنس
الخميس، 22 يونيو 2017
إنقاذ شاب حاول الإنتحار في رأس الخيمة

تمكنت شرطة إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من انقاذ شاب ألماني حاول الانتحار نتيجة خلافات عائلية، بعدما لجأ إلى تصوير محاولته عبر فيديو على خدمة "فيسبوك مباشر"، بحسب ما أوردت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الأربعاء.

وأفادت الصحيفة بأن شرطة الإمارة تلقت بلاغا  من شقيق الشاب في ألمانيا الذي أخبرهم عن محاولة أحد أفراد عائلة الشاب الذي شاهد الفيديو، وسارعت الشرطة فور تلقيها البلاغ إلى إرسال دورية إلى مكان وجود الألماني، وهو منطقة جبلية، مصطحبة قريبه صاحب البلاغ.

وتابعت الصحيفة أن عناصر الشرطة نجحوا في إنقاذ الشاب، الذي وجدته منهكا وفي حالة خطرة، جالسا في الموقع الجبلي. واشارت إلى أن الشرطة استعانت بطائرة مروحية لإنقاذه، وجرى لاحقا نقله إلى مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة. وأكدت مصادر طبية في رأس الخيمة أن حالة الشاب مستقرة بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محاولة انتحار الشاب الألماني على نطاق واسع، بحسب الصحيفة.

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