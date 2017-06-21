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مجاناً.. "اتصالات" الإماراتية تقدم واي فاي طيلة عيد الفطر

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
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مجاناً.. "اتصالات" الإماراتية تقدم واي فاي طيلة عيد الفطر

أعلنت شركة اتصالات الإماراتية أمس الثلاثاء عن توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي الإمارات من اتصالات" مجاناً للمقيمين في دولة الإمارات طيلة أيام عيد الفطر المبارك اعتباراً من 22 يونيو/حزيران وحتى 1 يوليو/تموز 2017.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تتيح "واي فاي الإمارات من اتصالات" للمستخدمين الاتصال بإنترنت "واي فاي" باستخدام هواتفهم المتحركة في الأماكن العامة بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، مع الاستمتاع بمستويات جودة وسرعات اتصال عالية. 

 

ومن خلال هذه المبادرة، سيتمكن أي شخص يحمل رقم هاتف متحرك إماراتي من الاستمتاع مجاناً بإمكانية الوصول إلى شبكة إنترنت "واي فاي" عالية السرعة طيلة فترة عيد الفطر.

 

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات "تأتي مبادرتنا هذه في إطار حرصنا على إثراء الأجواء الاحتفالية في عيد الفطر المبارك وتمكين عملائنا وجميع مستخدمي الهاتف المتحرك في الدولة أيضاً من البقاء على اتصال دائم بعائلاتهم وأصدقائهم. وسوف نتيح لهم من خلال هذه المبادرة الوصول مجاناً إلى شبكة الإنترنت اللاسلكي من اتصالات عبر هواتفهم المتحركة والاستمتاع بمستويات عالية من سرعة الاتصال وجودة الأداء لتبادل التهاني مع أحبائهم ومشاركة الصور والتفاعل مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولتصفح الإنترنت أيضاً".

 

ومن أجل استخدام الخدمة، يتطلب من العملاء عند تواجدهم في الأماكن العامة الرئيسية في الدولة، مثل مراكز التسوق والحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية والرياضية والمطارات، الاتصال أولاً بشبكة "واي فاي الإمارات من اتصالات".

 

وبعد عملية التسجيل التي تتطلب من العميل إجراءها لمرة واحدة فقط، ستقوم "اتصالات" بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم السري (PIN) لضمان الاتصال الآمن والموثوق. ويتعين على العملاء بعد ذلك إدخال رقم هاتفهم المتحرك في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري (PIN) في خانة كلمة المرور. وبمجرد إتمام التسجيل، سيتاح لهم إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت اللاسلكي مجاناً. وبعد انتهاء فترة العرض مع نهاية عطلة عيد الفطر، يمكن للعملاء مواصلة استخدام "واي فاي الإمارات من اتصالات" مجاناً إن كان العميل مخولاً للحصول على ساعات استخدام مجانية أو من خلال شراء أي من الباقات المدفوعة المتوفرة.

 

ولتحديد مواقع نقاط الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي من "اتصالات" (WiFi hotspots) يمكن زيارة الموقع الإلكتروني etisalat.ae/wifi أو استخدام الخارطة التفاعلية (Around Me) في التطبيق الهاتفي (Etisalat UAE).

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