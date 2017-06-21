مجاناً.. "اتصالات" الإماراتية تقدم واي فاي طيلة عيد الفطر

أعلنت شركة اتصالات الإماراتية أمس الثلاثاء عن توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي الإمارات من اتصالات" مجاناً للمقيمين في دولة الإمارات طيلة أيام عيد الفطر المبارك اعتباراً من 22 يونيو/حزيران وحتى 1 يوليو/تموز 2017.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تتيح "واي فاي الإمارات من اتصالات" للمستخدمين الاتصال بإنترنت "واي فاي" باستخدام هواتفهم المتحركة في الأماكن العامة بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، مع الاستمتاع بمستويات جودة وسرعات اتصال عالية.