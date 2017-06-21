وصل عدد المشردين إلى 65.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نزحوا بسبب الأزمات.

ويشمل ذلك: ـ 22.5 مليون لاجئ (أعلى معدل على الإطلاق)، أكثر من نصفهم تحت سن 18 سنةـ 40.3 مليون عديم الجنسية / مشرد داخلي

ـ2.8 مليون طالب للجوء.

وهذا يزيد من التكلفة البشرية الهائلة للحرب والإضطهاد العالمي: 65.6 مليون لاجئ يعني أن في المتوسط واحد من بين كل 113 شخصاً حول العالم هو شخص مشرد ـ وهو أكبر من عدد سكان واحدة من اكبر21 دولة من حيث الكثافة السكانية، وهي المملكة المتحدة.

ولايزال الصراع في سوريا ينتج أكثر لاجئين في العالم (5.5 مليون شخص). ومع ذلك، في نهاية عام 2016، كانت دولة السودان هي أكبر منتج للاجئين بسبب انهيار جهود السلام في شهر يوليو من ذلك العام ونتج عن ذلك تدفق 739.900 لاجئ في نهاية العام (وصل إلى 1.87 مليون شخص اليوم)

وكجزء من مبادرة عام العطاء الإماراتي، تبرعت إن آر اس انترناشيونال بـ 1000 متر من قماش البطاطين الحرارية إلى البروفيسور هيلين. إن خامة القماش مطابقة لمواصفات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفي عام 2016، قامت شركة ان آر اس انترناشيونال ببيع 3.9 مليون قطعة من هذه البطانية إلى وكالات المعونة الرائدة في جميع أنحاء العالم.

تم انشاء مفهوم #LoveCoats في مناقشة تمت مع فتيات المخيم خلال القمة السنوية (مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد") الذي تم عقده في شهر مارس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي.

INTERSCROLLER SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT