أنقذت شرطة رأس الخيمة في الإمارات شابا ألمانيا حاول الانتحار نتيجة خلافات عائلية، بعدما لجأ إلى تصوير محاولته عبر فيديو على خدمة "فيسبوك مباشر".

وخلال محاولة الإنتحار شاهد أحد أفراد أسرته "الفيديو، ويبادر إلى إبلاغ الشرطة، بحسب ماأفادت صحيفة الخليج الإماراتية.

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وتداول مستخدمو برامج التواصل الاجتماعي فيديو محاولة الانتحار، الذي صوره الشاب، صاحب محاولة الانتحار بنفسه، على نطاق واسع.

وأكدت مصادر مختصة أن الشرطة بادرت على الفور، بمجرد تلقيها بلاغا من أحد أفراد أسرة الشاب، الذي شاهد "الفيديو" على "الفيس بوك"، إلى إطلاق إحدى دورياتها إلى الموقع، الذي شهد محاولة الانتحار، ضمن أحد نطاق الأودية الجبلية، مصطحبة قريبه صاحب البلاغ، لتنجح في الوصول إلى المكان وإنقاذ الشاب، الذي وجدته منهكا وفي حالة خطرة، جالسا في الموقع الجبلي، فيما عثرت أولا على سيارته، التي تركها وتوجه إلى الموقع الجبلي القريب، حيث عثر عليه.

وبحسب المصادر، سارعت الشرطة إلى إرسال طائرة مروحية إلى موقع "الشاب المنتحر"، على أمل إنقاذ حياته، حيث كان في الموقع الجبلي، قرب الوادي، وهو ما نجحت فيه الطائرة المكلفة بمهمة إنقاذ الشاب، لتنقله سريعا إلى مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة.

وأكدت مصادر طبية في رأس الخيمة أن حالة الشاب مستقرة حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، بعد أن قدم له الأطباء المختصون الإسعافات الأولية والعلاج، فيما لازال يرقد في المستشفى، لاستكمال العلاج والاطمئنان على حالته.