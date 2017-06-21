أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم ونصفهم تحت 18 سنة

يصل عدد المشردين إلى 65.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نزحوا بسبب الأزمات، ويشمل ذلك: 22.5 مليون لاجئ (أعلى معدل على الإطلاق)، أكثر من نصفهم تحت سن 18 سنة: 40.3 مليون معدوم الجنسية (مشرد داخلي)، و2.8 مليون طالب للجوء.

وهذا يزيد من التكلفة البشرية الهائلة للحرب والإضطهاد العالمي: 65.6 مليون لاجئ يعني أن في المتوسط واحد من بين كل 113 شخصاً حول العالم هو شخص مشرد ـ وهو أكبر من عدد سكان واحدة من اكبر21 دولة من حيث الكثافة السكانية، وهي المملكة المتحدة.

ولمواجهة أزمة اللاجئين، واحتفالاً باليوم العالمي للاجئين، أعلنت شركة إن آر اس انترناشيونال بالتعاون مع مصممة الأزياء البريطانية هيلين ستوري عن مبادرة بهدف تمكين فتيات مخيم الزعتري للاجئين في الأردن.