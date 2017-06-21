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مجتمع

مقيم يقتل آخر في مول شهير بالسعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
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مقيم يقتل آخر في مول شهير بالسعودية

لقي مقيم سريلانكي في السعودية مصرعه، عصر أمس الثلاثاء، داخل أحد المولات الشهيرة في جدة بعد تعرضه لطعنة بسكين سددها مقيم من بني جلدته إثر خلاف نشب بينهما.

 

وذكرت تقارير محلية أن المقاتل يعمل بالمول في إجراءات الشحن والتفريغ وجرى ضبطه من قبل حراس الأمن.

 

وبدأ مركز شرطة الشرفية التحقيقات وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- مئات الآلاف من السريلانكيين. 

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