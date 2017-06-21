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مجتمع

إطلاق "ببالي" ألبوم جديد لـ فيروز علي يوتيوب فقط

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
إطلاق "ببالي" ألبوم جديد لـ فيروز علي يوتيوب فقط

إطلق منذ قليل ألبوم فيروز الجديد- ببالي- بمناسبة ذكرى وفاة عاصي الرحباني ، المخرجة اللبنانية ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز نشرت مقاطع فيديو جديدة لمعشوقة العرب فيروز عبر حسابها بموقع فيس بوك.

وظهرت فيروز في الفيديو بوجه مشرق وكأنها عادت بعمرها قبل سنوات طويلة وهو ما أثار دهشة ولهفة الجمهور العربي.

أطفأت فيروز شمعة عامها الـ 82 في نوفمبر الماضي وسط احتفال العالم العربي بهذه المناسبة، بعد أن عرفها  76 ربيعا قضتها في عالم الغناء.

https://play.anghami.com/song/23820811

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