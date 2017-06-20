150 ثلاجة أطعمة للمحتاجين بدبي في رمضان

أصبح أكثر من 150 براداً (ثلاجة) مملوءة بالأطعمة للمحتاجين ظاهرة على مستوى مدينة دبي بعد أن بدأت ناشطة ببراد واحد في شهر رمضان العام 2016.

وبحسب وكالة رويترز، فإن مبادرة "ثلاجة رمضان" من بنات أفكار الاسترالية سمية سيد التي تركت أول ثلاجة أمام منزلها وملأتها بالأطعمة والمشروبات لفقراء المدينة.