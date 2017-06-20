150 ثلاجة أطعمة للمحتاجين بدبي في رمضان

أصبح أكثر من 150 براداً (ثلاجة) مملوءة بالأطعمة للمحتاجين ظاهرة على مستوى مدينة دبي بعد أن بدأت ناشطة ببراد واحد في شهر رمضان العام 2016.
وبحسب وكالة رويترز، فإن مبادرة "ثلاجة رمضان" من بنات أفكار الاسترالية سمية سيد التي تركت أول ثلاجة أمام منزلها وملأتها بالأطعمة والمشروبات لفقراء المدينة.
ويقول منظمون إن نحو 25 ألفاً من الجمهور تبرعوا للبرنامج، وهو ما ساعد في زيادة أعداد البرادات هذا العام ويستخدم نحو 400 شخص يومياً تقريباً هذه الخدمة في إحدى الثلاجات التي زارتها رويترز.
وتقول سواتي سانتوش المسؤولة عن الثلاجة للوكالة "يأتي يومياً ما بين 10 و15 متبرعاً من تلقاء أنفسهم ويعطوننا بعض المنتجات الجافة مثل الألبان والبسكويت والفواكه والعصائر. نغلف كل منها على حدة ونوزعها".
والثلاجات الموجودة في مختلف أنحاء المدينة مسجلة على خريطة رقمية ويعلن عنها عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وهي موجودة في كل مكان من مرائب السيارات إلى مواقع البناء والمناطق السكنية. ويتركز معظمها في منطقة وسط المدينة.
وشوهد صف من عمال البناء في موقع زارته رويترز، والمسؤولون عن توزيع الطعام الموجود بالبرادات متطوعون لا ينتمون لأي منظمات.المزيد من أخبار الإمارات
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