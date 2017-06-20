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دبي تنشئ أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 يونيو 2017
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دبي تنشئ أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم

أعلنت كل من بلدية دبي ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة – جزء من مبادرات محمد بن راشد العالمية – عن إطلاق مشروع إنشاء أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم والتي تحمل اسم (حديقة الإحسان للوقف الجماعي). 

حيث ستتم زراعة الحديقة بمنهجية مبتكرة مبنية على التعهيد الجماعي وستتاح الفرصة لأفراد المجتمع ولأول مرة المشاركة في إنشاء الحديقة الجديدة من خلال أشجار النخيل التي يتبرعون بها من بيوتهم ومزارعهم لتكون وقفاً خيرياً باسم مجتمع الإمارات يعود ريع ثماره للمحتاجين.  

كما تتبنى منهجية الحديقة الجديدة مفهوم التعهيد الجماعي وهو مفهوم تم استخدامه بنجاح في الكثير من المشاريع الاقتصادية حيث يساهم أفراد المجتمع بتمويل المشاريع الاقتصادية بنسب صغيرة، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتهدف حديقة الإحسان إلى فتح أبواب الخير المستدام لجميع أفراد المجتمع مرتكزةً على وقف النخيل الذي يعتبر إحدى العادات المجتمعية الراسخة التي تصب في عمل الخير، ويعود أقدم صك لوقف النخيل إلى ما يزيد عن 125 عاماً، وهو صك لوقف النخيل في منطقة حتا الذي يستخدم ريعه للمحتاجين. حيث تعمل الحديقة الجديدة على إعادة إحياء وقف النخيل ولكن بمفهوم جماعي يتيح عمل الخير لجميع أفراد المجتمع.

ويشمل مشروع أول حديقة للوقف الجماعي في العالم مصنعاً خيرياً لتعبئة التمور سيخصص إنتاجه بالكامل للمحتاجين.  حيث يعمل هذا المصنع على استقبال منتجات الحديقة من النخيل الذي تبرع به أفراد المجتمع وتحويلها إلى منتجات خيرية يتم توزيعها على المحتاجين كوقف باسم مجتمع الإمارات.  وستحمل منتجات المصنع الوقفي علامة دبي للوقف للدلالة على الوقف الجماعي الذي قدمه مجتمع الإمارات، مع الإشارة إلى عادة وقف النخيل الراسخة في مجتمع الإمارات منذ أكثر من مائة عام.

وتقع حديقة الإحسان على مساحة تزيد عن 15 هكتاراً بجانب حديقة مشرف في دبي، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 150 طناً من التمور سنوياً. وستعلن بلدية دبي خلال العام الجاري عن فتح باب تلقي تبرعات وقف النخيل للحديقة وذلك فور الانتهاء من البنية التحتية لها خلال الفترة القادمة، كما سيتم الإعلان عن الاشتراطات الواجب توفرها في كل نخلة وقفية وذلك لضمان جودة الإنتاج الوقفي لحديقة الإحسان للوقف الجماعي.

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