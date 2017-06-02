"متطوعين.امارات" تشهد تجاوبا كبيرا من أفراد مجتمع الإمارات

بالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المنصة الوطنية للتطوع "متطوعين .امارات"، كشفت وزارة تنمية المجتمع عن التجاوب والتفاعل الكبير الذي شهدته المنصة منذ إطلاقها من جميع أفراد المجتمع وفِي مقدمتهم أعضاء مجلس الوزراء، حيث قام عدد من أعضاء المجلس بالتسجيل في المنصة.

وذلك إيماناً منهم بأن التطوع قيمة انسانية سامية ولها دور هام في بناء المجتمعات وتطورها واستدامة مسيرة تنميتها وهي قيمة متأصلة في أفراد المجتمع الإماراتي بالفطرة، حسب وكالة أنباء الإمارات.

جاء هذا التفاعل بعد أن شهدت منصة "متطوعين. امارات" تسجيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كمتطوع في صناعة الأمل والقطاع البيئي، وتسجيل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كمتطوع في مجال العمل الانساني.

وشهدت المنصة تسجيل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح كمتطوعين في المنصة.

وتأتي مبادرة منصة "متطوعين.امارات" بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2017 عاماً للخير، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة حيث تشكل مظلة شاملة وقاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المتطوعين والمؤسسات والفرق التطوعية وفرص التطوع المتاحة في الدولة.

وتتميز المنصة بقدراتها التحليلية، وربطها جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية ومع المؤسسات والجهات التي تقدم الفرص التطوعية.

يذكره انه للتسجيل أو الاطلاع على تفاصيل أكثر يمكن زيارة الموقع الالكتروني www.volunteers.ae.