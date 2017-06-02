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الخدمة المدنية السعودية تدعو 2128 مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم للوظائف الصحية

أريبيان بزنس
الجمعة، 2 يونيو 2017
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الخدمة المدنية السعودية تدعو 2128 مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم للوظائف الصحية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية دعوة 2128 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ابتداءً من الأحد القادم وحتى نهاية دوام الخميس 20/ 9/ 1438هـ لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.

 

وأوضحت الوزارة أن على المراجعين اصطحاب الوثائق التالية؛ الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، موضحة أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل، وشهادة الامتياز، وصورة شمسية.

 

وأضافت أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضحت أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لا يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح سيُعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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