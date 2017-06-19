Arabian business
مجتمع

العثور على فتاة مسلمة مقتولة في ولاية فرجينيا الأمريكية بعد مغادرتها مسجدا

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
العثور على فتاة مسلمة مقتولة في ولاية فرجينيا الأمريكية بعد مغادرتها مسجدا
نابرا كانت مع رفيقاتها عندما دخلوا في شجار مع سائق سيارة

أعلنت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية العثور على جثة، يُعتقد أنها لفتاة مسلمة تبلغ من العمر 17 عاما، كانت قد تعرضت لاعتداء بالقرب من أحد المساجد قبل اختفائها.

وكانت الفتاة، التي قال أقاربها إن اسمها نابرا، تسير مع أصدقائها حينما دخلوا في شجار مع سائق سيارة في بلدة هيرندون، حسبما أفادت الشرطة، وفقا لموقع بي بي سي عربي.

وأوضحت الشرطة أن الرجل غادر السيارة، واعتدى على الفتاة التي اختفت عن الأنظار بعد ذلك.

وأُلقي القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاما، ووُجهت إليه تهمة القتل.

وذكرت تقارير أنه لا يُعرف حتى الآن سبب الاعتداء، لكن التحقيقات تتناول وقوع جريمة كراهية كأحد الخيارات المحتملة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مجموعة من أربعة أو خمسة مراهقين بينهم نابرا، زاروا مطعما للوجبات السريعة لتناول وجبة في وقت متأخر من الليل بعد أدائهم صلاة التراويح.

لكن سائق أحد السيارات اعترض طريق المجموعة أثناء سيرهم في الشارع، نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفر المراهقون باتجاه أحد المساجد، لكنهم تركوا نابرا التي أُعلن اختفائها بعد ذلك.

وخلال عمليات التفتيش، أوقفت الشرطة سيارة كانت تتحرك بطريقة مريبة في المنطقة، واعتقلت سائقها الذي يُدعى داروين مارتينيز توريس.

ولاحقا، عثرت الشرطة على جثمان الفتاة في بركة تبعد نحو خمسة كيلومترات من موقع الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة عثرت أيضا على عصا بيسبول في نفس المكان.

وستُجري السلطات تشريحا للتأكد من هوية صاحبة الجثمان وسبب وطريقة قتلها.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

مبتعث سعودي يدخل غيبوبة بعد تعرضه لاعتداء بولاية كنتاكي

شرطة أوهايو تطلق النار على مبتعث إماراتي وخارجية الدولة تتابع التحقيق في ملابسات وفاته

وفاة مبتعث إماراتي بحادث غرق في أميركا

"تحريات أبوظبي" تشارك بالبحث في مقتل الطالب سيف العامري بأمريكا

تعليقات

المزيد في مجتمع

10 سنوات سجنا لضابط مصري في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ

حاكم عجمان يأمر بصرف مليون درهم للصيادين المزاولين للمهنة في الإمارة

ما رأيك بـ "طبق الوناسة" في رمضان ؟

مسلسل باب الحارة يتعرض لسخرية وانتقادات حادة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية: أساسيات سوق النفط تتجه في المسار الصحيح

مسلسل باب الحارة يتعرض لسخرية وانتقادات حادة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »