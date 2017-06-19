العثور على فتاة مسلمة مقتولة في ولاية فرجينيا الأمريكية بعد مغادرتها مسجدا

أعلنت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية العثور على جثة، يُعتقد أنها لفتاة مسلمة تبلغ من العمر 17 عاما، كانت قد تعرضت لاعتداء بالقرب من أحد المساجد قبل اختفائها.

وكانت الفتاة، التي قال أقاربها إن اسمها نابرا، تسير مع أصدقائها حينما دخلوا في شجار مع سائق سيارة في بلدة هيرندون، حسبما أفادت الشرطة، وفقا لموقع بي بي سي عربي.

وأوضحت الشرطة أن الرجل غادر السيارة، واعتدى على الفتاة التي اختفت عن الأنظار بعد ذلك.