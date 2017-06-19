10 سنوات سجنا لضابط مصري في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ

قال محام ومصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت يوم الاثنين بمعاقبة ضابط شرطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج بوسط القاهرة عام 2015.

ووفقا لرويترز، كانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في يونيو حزيران 2015 بالسجن لمدة 15 سنة بعد إدانته بتهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت" في قضية الصباغ التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم 24 يناير كانون الثاني من نفس العام ووافق عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت ذلك الحكم في فبراير شباط 2016 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات ثانية.