حاكم عجمان يأمر بصرف مليون درهم للصيادين المزاولين للمهنة في الإمارة

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف مكرمة مالية قيمتها مليون درهم لجميع الصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين بمناسبة شهر رمضان الكريم على أن يبدأ تسليمها فورا.
وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة الصعوبات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أن هذه المكافآت تشمل صيادي امارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء في جمعية الصيادين في إمارة عجمان.
وقدم الغملاسي باسمه واسم جميع اعضاء الجمعية الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على دعم سموهما اللامحدود والمتواصل لصيادي الأسماك من المواطنين في الإمارة.
وقال إن مكرمة سموه تأتي انطلاقا من مكرمات كثيرة واهتمامه بأسر الصيادين وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات وتوفير كافة احتياجاتهم من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها والاهتمام بجميع الصيادين في إمارة عجمان من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليه.
وأشار إلى أن المكرمة التي أثلجت صدور الصيادين وأهاليهم أتت بشهر رمضان حيث يقل فيه مزاولة نشاط الصيد.المزيد من أخبار الإمارات
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