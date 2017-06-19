حاكم عجمان يأمر بصرف مليون درهم للصيادين المزاولين للمهنة في الإمارة

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف مكرمة مالية قيمتها مليون درهم لجميع الصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين بمناسبة شهر رمضان الكريم على أن يبدأ تسليمها فورا.

وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة الصعوبات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أن هذه المكافآت تشمل صيادي امارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء في جمعية الصيادين في إمارة عجمان.