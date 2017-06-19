Arabian business
مجتمع

حاكم عجمان يأمر بصرف مليون درهم للصيادين المزاولين للمهنة في الإمارة

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
حاكم عجمان يأمر بصرف مليون درهم للصيادين المزاولين للمهنة في الإمارة

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف مكرمة مالية قيمتها مليون درهم لجميع الصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين بمناسبة شهر رمضان الكريم على أن يبدأ تسليمها فورا.

وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة الصعوبات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أن هذه المكافآت تشمل صيادي امارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء في جمعية الصيادين في إمارة عجمان.

وقدم الغملاسي باسمه واسم جميع اعضاء الجمعية الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على دعم سموهما اللامحدود والمتواصل لصيادي الأسماك من المواطنين في الإمارة.

وقال إن مكرمة سموه تأتي انطلاقا من مكرمات كثيرة واهتمامه بأسر الصيادين وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات وتوفير كافة احتياجاتهم من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها والاهتمام بجميع الصيادين في إمارة عجمان من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليه.

وأشار إلى أن المكرمة التي أثلجت صدور الصيادين وأهاليهم أتت بشهر رمضان حيث يقل فيه مزاولة نشاط الصيد.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"اقتصادية عجمان" تضبط قطع غيار مقلدة من 14 علامة تجارية

عدد سكان إمارة عجمان يبلغ 504 آلاف و847 نسمة

إحلال واستبدال خطوط المياه القديمة في إمارة عجمان

اعتماد نظام بدل طبيعة العمل في حكومة عجمان

تعليقات

المزيد في مجتمع

ما رأيك بـ "طبق الوناسة" في رمضان ؟

مسلسل باب الحارة يتعرض لسخرية وانتقادات حادة

لندن: شاحنة تدهس مصلين وتقتل وتصيب 15 منهم

"الجنس اللطيف" ينافس على مهنة "المسحراتي" في مصر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية تطلق قناة رياضية غير مشفرة باسم بي.بي.أس.سبورتس

بالفيديو ... ملك الأردن يشارك في إخماد حريق قرب القصور الملكية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »